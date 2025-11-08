TikToker bị bắt vì 'ăn theo' video chửi bới trên mạng

TP HCMĐoàn Quốc Việt, 22 tuổi, thừa nhận học theo TikToker "Tàng keng Ông Trùm" chửi bới người các vùng miền, xúc phạm người khác.

Ngày 8/11, Việt (ngụ Hà Nội) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra sau khi bắt Lê Anh Điệp, 30 tuổi, chủ tài khoản "Tàng keng Ông Trùm" về cùng tội danh, hồi cuối tháng trước.

Bắt tiktoker Dù Bầu Trời Cảnh sát đọc lệnh bắt, lấy lời khai Đoàn Quốc Việt. Video: Công an TP HCM

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Việc này vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018, cụ thể là hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".

Việt khai muốn "ăn theo" tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác nên đã đăng tải các video chửi bới.

Đoàn Quốc Việt bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tán phát các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân...

Quốc Thắng