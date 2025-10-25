Tiktoker 'Tàng keng Ông Trùm' bị bắt vì công kích việc cứu trợ lũ lụt

TP HCMLê Anh Điệp, 30 tuổi, chủ tài khoản 'Tàng keng Ông Trùm' bị cáo buộc đăng video công kích việc cứu trợ lũ lụt, miệt thị người dân, gây chia rẽ các vùng miền.

Ngày 25/10, Điệp bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lê Anh Điệp bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" là Điệp đã đăng nhiều clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc.

Những video này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây ảnh hưởng đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của các tổ chức, chứa lời lẽ xúc phạm người dân miền Nam, mang tính miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết quả điều tra xác định việc "câu view", "câu like" và muốn được nổi tiếng của Điệp với các hành vi nêu trên đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 của Luật An ninh mạng năm 2018, liên quan đến hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Video bắt Tiktoker Cảnh sát lấy lời khai Tiktoker "Tàng Keng Ông Trùm". Video: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm người khác. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an TP HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Quốc Thắng