TikTok 'vỡ' tham vọng bành trướng tại Ấn Độ

Việc TikTok bị "cấm cửa" tại Ấn Độ có thể khiến kế hoạch mở rộng thị phần của công ty mẹ ByteDance tại thị trường này bị ảnh hưởng nặng.

TikTok hiện là một trong 59 ứng dụng bị chặn tại Ấn Độ. Trước khi bị cấm, mạng video ngắn của ByteDance có hơn 600 triệu lượt tải xuống, chiếm khoảng 30% trong số gần hai tỷ lượt tải toàn cầu.

Đứng trước tiềm năng to lớn tại Ấn Độ, năm ngoái ByteDance đã đầu tư một tỷ USD để đặt văn phòng đại diện và mở trung tâm dữ liệu, đồng thời thuê nhiều Giám đốc cấp cao, thực hiện các cuộc tuyển dụng lớn. Công ty đặt mục tiêu đây sẽ là thị trường tăng trưởng hàng đầu sau Trung Quốc.

Nhưng giờ đây, khi truy cập vào ứng dụng TikTok tại Ấn Độ, không có video nào hiển thị.

TikTok đang được ByteDance đầu tư mạnh tay tại Ấn Độ, nhưng lệnh cấm có thể khiến kế hoạch bành trướng bị phá sản. Ảnh: Flick.

Trong một phản hồi sau lệnh cấm, đại diện TikTok tại Ấn Độ cho biết công ty luôn tuân thủ các yêu cầu bảo mật, cũng như chấp hành luật pháp. Tuy nhiên, người này không đề cập đến kế hoạch mở rộng đã đề ra trước đó.

Một nhân viên giấu tên tiết lộ với Reuters rằng, đã có sự xáo trộn bên trong đội ngũ ByteDance. "Các nhà quản lý trấn an rằng, không phải hoảng sợ vì mọi thứ đang bình thường. Nhưng tất cả chúng tôi đang thật sự lo lắng sẽ mất việc", một người đánh giá nội dung của ByteDance, hiện làm việc tại thành phố Hyderabad phía nam Ấn Độ, nói.

Một số chuyên gia cũng đánh giá, việc chính phủ Ấn Độ cấm TikTok sẽ khiến ByteDance không thể hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Hậu quả trước mắt là nhiều người bị mất việc chỉ sau thời gian ngắn được tuyển dụng. "Nếu lệnh cấm không được dỡ bỏ, ByteDance buộc phải cắt giảm hoạt động tại Ấn Độ", một chuyên gia tư vấn cho một công ty Trung Quốc có ứng dụng bị cấm, nhận xét.

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cũng đang rất quan tâm đến quyết định "cấm cửa" ứng dụng từ Ấn Độ. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi nghi ngờ hành động này đã vi phạm các quy định của WTO.

Bên cạnh tác động chính đến ByteDance, động thái chặn TikTok từ chính phủ Ấn Độ đang có nguy cơ khiến người dùng Internet nước này nổi giận. Ngay từ sau lệnh cấm hôm 29/6, nhiều TikToker đã đăng các bài viết lên mạng xã hội khác, chủ yếu là Twitter và YouTube, để tỏ ý không hài lòng.

Một người dùng có tên @omkarsharma988 đã đăng video lên Twitter, trong đó ghi lại cảnh anh ném đồ xuống đất, đập vào ghế và ngồi khóc. Video được lồng nhạc tiếng Hindi, với nội dung "Bạn đã rời bỏ tôi. Tôi sẽ sống thế nào bây giờ?". Clip sau đó nhận được hơn 218.000 lượt thích. Một người dùng khác còn đăng ảnh chế với logo TikTok và vòng hoa bao quanh kèm dòng chữ "RIP TikTok".

Năm ngoái, TikTok từng bị một tiểu bang cấm với lý do ứng dụng "khuyến khích khiêu dâm và gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ" nhưng được dỡ bỏ thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ hội "lật ngược thế cờ" của ByteDance lần này nhỏ hơn nhiều, do chính phủ viện dẫn lý do "đảm bảo an ninh quốc gia".

Theo thống kê của Sensor Tower, TikTok của Bytedance và 58 ứng dụng bị cấm khác, gồm WeChat của Tencent, UC Browser của Alibaba, một số phần mềm của Xiaomi... nằm trong top được tải nhiều nhất tại Ấn Độ, với khoảng 5 tỷ lượt kể từ tháng 1/2014.

