TikTok, Facebook và loạt ông lớn nộp thuế hơn 6.200 tỷ đồng

Các nhà cung cấp nước ngoài như Goolge, Facebook, TikTok... đã nộp hơn 6.200 tỷ đồng tiền thuế 8 tháng đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ 2023.

Theo thông tin Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố, hiện có 106 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử, tăng 10 đơn vị so với lần cập nhật cuối tháng trước. Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế gồm Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple...

Tính đến ngày 15/8, họ đã nộp hơn 6.234 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Số này cũng bằng 125% so với dự toán giao năm nay.

Như vậy, với khoản nộp thêm này, lũy kế từ tháng 3/2022 - thời điểm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành, các doanh nghiệp ngoại đã nộp gần 18.000 tỷ đồng.

Hiện 6 nhà cung cấp nước ngoài, gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam.

Cũng theo số liệu từ cơ quan thuế, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng do cơ quan này quản lý ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán năm. So với cùng kỳ năm ngoái, số thu ngân sách tăng 17,9%. Trong đó, 53 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ 2023, chỉ 10 địa phương thấp hơn.

Tám tháng đầu năm, nhà chức trách cũng thanh, kiểm tra hơn 38.700 cuộc, kiến nghị xử lý gần 40.000 tỷ đồng; ban hành gần 12.300 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 90.500 tỷ đồng.

