Tiger Woods tìm cách che giấu hồ sơ thuốc

MỹCác công tố viên đã tìm cách tiếp cận hồ sơ thuốc kê đơn của golfer huyền thoại Tiger Woods sau vụ gây tai nạn giao thông, trong khi phía luật sư phản đối với lý do quyền riêng tư.

Tiger Woods bị bắt hôm 28/3 với các cáo buộc lái xe trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo, gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra theo quy định. Sau khoảng 8 giờ bị tạm giữ, anh được bảo lãnh và đưa về nhà trong tình trạng mệt mỏi.

Cảnh sát đã công bố video từ camera gắn trên người, ghi lại diễn biến sau tai nạn. Trong đó, Woods nói không uống rượu nhưng trước đó có dùng thuốc. Cảnh sát cũng phát hiện hai viên thuốc trắng trong túi của huyền thoại golf người Mỹ, được xác định là hydrocodone - một loại opioid giảm đau.

Golfer từng giành 15 danh hiệu major đã phủ nhận các cáo buộc, và dự kiến ra tòa vào ngày 5/5.

Hiện trường vụ tai nạn của Tiger Woods ngày 28/3. Ảnh: AP

Theo tờ Golfweek, ngày 7/4 công tố viên bang Florida đã nộp đơn xin trát yêu cầu cung cấp hồ sơ thuốc kê đơn của Woods từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, luật sư của anh, Douglas Duncan, phản đối, cho rằng thân chủ có quyền riêng tư đối với thông tin y tế và yêu cầu tòa án xem xét mức độ liên quan của các hồ sơ này đối với vụ án hình sự.

Phía bào chữa cũng đề nghị, nếu trát được chấp thuận, cần có lệnh bảo vệ nhằm kiểm soát việc sử dụng và công bố dữ liệu y tế của Woods.

Trước đó, công tố viên cũng yêu cầu hiệu thuốc của Woods cung cấp chi tiết về tất cả đơn thuốc, bao gồm thời điểm cấp phát, loại thuốc, số lượng, liều dùng và các hướng dẫn đi kèm. Mục đích là xác định liệu Woods có được cảnh báo không lái xe khi sử dụng thuốc hay không.

Diễn biến vụ việc cũng thu hút sự chú ý đến đời sống cá nhân của Woods, đặc biệt là mối quan hệ với bạn gái lâu năm Vanessa Trump. Theo các nguồn tin của báo chí Mỹ, con dâu cũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ở bên Woods sau bê bối.

"Cô ấy không rời bỏ anh. Họ rất gắn bó như một gia đình", một nguồn tin nói với People, cho biết Woods đã hòa nhập sâu vào cuộc sống gia đình của bạn gái và đặc biệt thân thiết với con gái lớn của cô, Kai. Thiếu nữ 18 tuổi này đang theo đuổi sự nghiệp golf chuyên nghiệp và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Vanessa, 48 tuổi, từng kết hôn với Donald Trump Jr. từ năm 2005 đến 2018 và có 5 người con.

Không lâu sau vụ bắt giữ, Vanessa đăng ảnh chụp cùng Woods kèm dòng chữ "yêu anh" trên Instagram, động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ. Nguồn tin cho biết cô giữ thái độ kín tiếng và tin rằng "mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống".

Đoạn video từ camera cảnh sát cũng ghi lại chi tiết Woods nói rằng anh "vừa nói chuyện với tổng thống", ám chỉ mối quan hệ lâu năm với Donald Trump. Năm 2019, ông Trump từng trao Huân chương Tự do Tổng thống cho Woods. Sau vụ tai nạn, Tổng thống Mỹ nhận định Woods đang chịu "áp lực thể chất rất lớn" do các chấn thương kéo dài ở lưng và chân.

Hồng Duy (theo Daily Mail)