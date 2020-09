Tiger Woods ngán nhất sân nào?

Golfer cựu số một thế giới cho rằng sân Tây của CLB Winged Foot ở New York, nơi đăng cai US Open 2020, đứng đầu nhóm ba sân khó nhất mà anh từng chinh chiến gần 25 năm qua.

Bên cạnh sân Tây của Winged Foot, Woods còn ngại nhất sân Oakmont và sân Carnoustie. "Ba sân này có thể đăng cai các giải major mà không cần gài khó hoặc dàn trận thêm. Cả sân Tây lẫn Oakmont đều đủ năng lực đứng đầu hoặc thứ hai về độ khó", chủ nhân 15 major nhận xét.

Trong năm kỳ US Open trên sân Tây từ khi Winged Foot khánh thành năm 1923, chỉ một lần giải ghi nhận nhà vô địch đạt điểm âm chung cuộc, là Fuzzy Zoeller với điểm -4 năm 1984. Bốn lần còn lại, người thắng cuộc đều over par, gồm Bobby Jones +6 năm 1929, Billy Casper +2 năm 1959, Hale Irwin +7 năm 1974 và gần nhất là Geoff Ogilvy +5 cách đây 14 năm. US Open 1974 thậm chí còn được giới chuyên môn gọi là "cuộc thảm sát ở Winged Foot".

Tiger Woods trên green hố 11 sân Winged Foot khi đánh tập chuẩn bị US Open cho 15/9/2020 ở New York. Ảnh: AP

Năm nay, nhiều golfer đoán chuyện vô địch "over par" sẽ tái diễn. Sân Tây khét tiếng với fairway hẹp, cỏ rough dày, green nhiều tầng, uốn lượn phức tạp. Bề mặt khu chốt hố dốc đến nỗi một chuyên gia huấn luyện gạt bóng của PGA Tour còn đùa rằng "từ fairway, các bạn có thể thấy cả đáy hố". Năm 1974, cú gạt đầu tiên tại giải của golfer vĩ đại Jack Nicklaus đưa bóng lăn quá miệng hố hơn 9 mét.

"Độ khó còn tuỳ vào việc ban chuyên môn giải dàn trận ra sao, vị trí hố ở đâu trên green để chúng ta còn cơ hội. Nhưng chắc chắn, sân sẽ ác liệt", Woods dự báo.

"Siêu Hổ" thuộc nhóm 15 golfer từng đấu US Open 2006 tái ngộ sân Tây năm nay. 14 năm trước, anh đánh 76 gậy cả hai vòng đầu và lần đầu tiên không qua nhát cắt ở giải này. Đó cũng là lần đầu anh rời một major sau 36 hố. Nhưng năm ấy, giải diễn ra vào tháng 6, còn Woods không đạt tâm trạng tốt nhất do bố anh mất chỉ một tháng trước. "Tôi dự giải 2006 mà không chuẩn bị kỹ. Rồi vì tâm trạng rối bời khi chưa dịu nỗi đau mất cha, tôi chẳng tập tành gì, nên bị cắt loại dễ dàng", Woods kể.

Rời ác mộng US Open năm ấy, Woods nghỉ vài tuần rồi thắng major The Open Championship, và đoạt thêm sáu danh hiệu cho đến cuối năm.

Năm nay, Woods chuẩn bị kỹ hơn. Anh tranh thủ cùng Justin Thomas thử trọn 18 hố khi cả hai trên đường đến Boston dự Northern Trust hồi tháng trước. Anh vào Winged Foot từ chiều 13/9, khởi động nhẹ rồi chơi chín hố sân Tây. Cựu số một thế giới còn chọn nửa sau của sân để tập cho đến ngày khai cuộc.

Woods thắng năm 2000, 2002 và 2008 trong 21 lần dự US Open. Nhưng từ năm 2010, anh chưa lần nào cán đích top 10 ở giải đấu mang danh "thử thách cam go nhất của golf thế giới".

Quốc Huy tổng hợp