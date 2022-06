The Open 2022 chưa cấm golfer từ LIV Golf Invitational Series

ScotlandMajor The Open vẫn nhận thành viên nhóm giải do Saudi Arabia đầu tư tại kỳ đấu thứ 150 ở CLB golf St. Andrews, Scotland từ 14/7 đến 17/7 .

"The Open là giải gốc, lâu đời nhất môn golf, được tổ chức từ 1860. Ngay từ đầu, sự kiện xác định tính chất mở rộng – sân chơi cho mọi đấu thủ - làm trọng tâm để tạo nên bộ giá trị độc đáo ngày nay. Theo tinh thần đó, các đấu thủ đã được suất đặc cách hoặc qua vòng loại đáp ứng được các điều kiện và điều khoản chung sẽ được quyền tranh tài ở St Andrews", thông báo từ Royal & Ancient - đơn vị chủ quản của The Open - ngày 22/6 có đoạn.

The Open 2022 là kỳ thứ 150 trong lịch sử major lâu đời nhất thế giới này.

Theo tinh thần đó, R&A vẫn mở cửa vào The Open năm nay cho những gương mặt đáng chú ý trong 17 đấu thủ vừa bị PGA Tour treo gậy vô thời hạn vì tự ý bỏ sang LIV Golf Invitational Series. Số này gồm Phil Mickelson, Dustin Johnson, Lee Westwood, Sergio Garcia và Ian Poulter.

Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) cũng làm điều tương tự khi triển khai major US Open hồi tuần trước, trong bối cảnh PGA Tour kỷ luật nhóm "li khai". Phần lớn số này từng vô địch ở đấu trường golf hạng nhất Mỹ hoặc sở hữu major.

LIV Golf Invitational Series, sau chặng khai trương ở London từ 9/6 đến 11/6, quy tụ thêm Abraham Ancer và ba ngôi sao hạng A ở PGA Tour – Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Brooks Koepka. Bốn đấu thủ này chắc chắn bị tổ chức chủ quản trục xuất nếu động gậy ở chặng 2 Invitational Series ở Portland, Oregon từ 30/6 đến 1/7.

Hiện tại, DeChambeau, Reed và Koepka đều nắm suất đặc cách ở The Open sắp tới. Theo quy định chung trong bộ tứ major nam – Masters, PGA Championship, US Open và The Open, vô địch một giải sẽ được quyền vào thẳng vòng chính ở cả ba major còn lại. Reed đoạt Masters 2018, Koepka ẵm US Open 2017, 2018, DeChambeau thắng kì đấu 2020. Riêng Mickelson, dù đoạt The Open hồi 2013, vẫn được vé kì này vì hạn dùng đặc quyền của anh đến 10 năm.

Trái với R&A và USGA, Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA) dứt khoát đóng cửa đối với thành viên từ Invitational Series, khi CEO Seth Waugh tuyên bố đấu thủ mất thẻ PGA Tour đương nhiên bị loại khỏi tổ chức do ông đứng đầu và sẽ không được dự PGA Championship. Trong khi đó, đơn vị chủ quản Masters – sân Augusta National ở Georgia chưa lên tiếng về vấn đề này.

Invitational Series thuộc sở hữu của LIV Golf Investments - doanh nghiệp do golfer huyền thoại Greg Norman sáng lập và làm CEO, còn đại cổ đông là Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi. PIF đang mang tiếng đổ tiền tổ chức các sự kiện thể thao hoành tráng để khoả lấp tiếng xấu nhân quyền và bình đẳng giới tại Saudi.

Mỗi giải gồm ba vòng không cắt loại, quy tụ 48 đấu thủ chia đều thành 12 đội với cam kết tất cả đều được thưởng tiền mặt. Quỹ mỗi sự kiện ở mức 25 triệu USD, trong đó 20 triệu USD cho đấu gậy cá nhân, còn lại cho top 3 nội dung đồng đội. Riêng giải cuối - chung kết lớn - dành 30 triệu USD cho top 3 cá nhân toàn lịch đấu, 50 triệu USD cho phần đồng đội.

Hôm 22/6, PGA Tour thông báo tăng quỹ thưởng, đổi mới lịch đấu trước sự cạnh tranh từ LIV Golf Invitational Series.

Quốc Huy