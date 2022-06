Tiger Woods bỏ US Open 2022

Mỹ"Siêu Hổ" không dự major do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) tổ chức tuần tới để dưỡng sức cho giải đồng đẳng The Open ở kỳ đấu thứ 150 tháng sau.

"Tôi đã gửi thông báo rút lui đến USGA vì lý do sức khoẻ. Hiện giờ, tôi đặt mục tiêu kịp hồi phục cho giải JP McManus Pro-Am và The Open, đều tại Ireland vào tháng sau", Woods thông báo qua Twitter hôm 7/6.

Năm nay, US Open vào kỳ đấu thứ 122 trên sân The Country Club ở Brookline, Massachusetts từ ngày 16/6 đến 19/6 còn The Open từ ngày 14 đến 17/7 do Royal & Ancient (R&A) chủ trì trên sân Old trong tổ hợp golf St. Andrews – nơi được xem là cái nôi của golf thế giới.

Tiger Woods muốn dưỡng sức cho The Open, major có sân đấu phù hợp hơn với tình trạng chân chưa ổn của anh. Ảnh: AP

Trong bộ sưu tập 15 major hiện tại, Woods ba lần vô địch giải của USGA, ba lần ẵm cúp Claret Jug từ R&A trong đó hai lần ở sân Old. Từ 2013 đến nay, Woods chỉ bốn lần dự US Open trong đó ba lần bị cắt loại, hồi 2019 về T21.

Bộ tứ major nam thường niên hiện lần lượt gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Woods chưa khoẻ hẳn, nhất là ở phần chân, sau tai nạn giao thông suýt mất mạng hồi tháng 2/2021. Tháng 4 năm nay, anh chọn Masters ở Augusta National làm mốc tái đấu và cán đích thứ 47. Trước PGA Championship tháng 5 trên sân Southern Hills, "Siêu Hổ" nói chân đã cứng cáp hơn. Vào giải, anh qua cắt nhưng khập khiễng ở vòng 3 rồi bỏ cuộc. Đó là lần đầu tiên Woods sớm rời một giải major trong 26 năm đấu golf đỉnh cao.

So với Augusta National và Southern Hills, địa hình sân Old ít dốc hơn nên sẽ "dễ chịu" hơn cho hiện trạng chân của Woods.

Woods đang giữ kỷ lục 683 tuần giữ ngôi số một thế giới và cùng huyền thoại Sam Snead nắm kỷ lục thắng PGA Tour - 82 danh hiệu.

Quốc Huy