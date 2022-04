Tiger Woods nhiều khả năng dự cả bốn major mùa này

Mỹ"Siêu Hổ" gián tiếp tiết lộ kế hoạch dự trọn bộ tứ major khi đến đánh thử tại Southern Hills Country Club - chiến địa PGA Championship 2022.

Giám đốc điều hành sân Southern Hills Cary Cozby làm caddie cho Tiger Woods, khi golfer cựu số một thế giới đánh thử tại đây ngày 28/4. Ảnh: Twitter / okgolf2

Woods từng đoạt PGA Championship ở Southern Hills hồi 2007. Năm nay, sân đấu tại Oklahoma này lại là điểm đấu major do Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) chủ trì, từ 19/5 đến 22/5.

Và việc sớm tái ngộ sân đăng cai củng cố khả năng Woods dự cả bốn giải danh giá. Tháng trước, anh cán đích thứ 46 khi chọn Masters để tái đấu sau gần 14 tháng dưỡng thương do tai nạn giao thông suýt cụt chân hồi tháng 2/2021. Sau giải, "Siêu Hổ" cam kết dự The Open vào tháng 7. Tới tháng 4 này, anh tiếp tục đăng ký tranh US Open khởi tranh tháng 6.

Woods trở lại Southern Hills hôm 28/4, đi cùng Rob McNamara - bạn thân lâu năm và cũng là Phó Chủ tịch Tiger Woods Ventures. Chuyến này không có caddie ruột Joe LaCava, nên đích thân giám đốc điều hành sân Southern Hills Cary Cozby giúp Woods thực địa. Woods vẫn phải mang tất ống bó chân phải, nhưng có thể đi bộ trọn vòng.

Đài truyền hình địa phương KOTV đã bố trí trực thăng để ghi hình Woods tập.

Trực thăng ghi hình Woods đánh tập tại Southern Hills Trực thăng ghi hình Woods đánh tập tại Southern Hills

Anh cũng thử bốn vị trí cờ hiệu áp dụng khi Southern Hills đăng cai PGA Championship lão tướng năm trước.

Hôm 29/4, Cozby kể chuyện vác túi gậy cho Woods ngay trên sân do anh điều hành từ 2015. Trong đó, giám đốc sân một lần đánh rơi khăn lau mồ hôi ở hố 1, quên cào phẳng bẫy cát hố 3. "Tôi cứ ngỡ sẽ bị đuổi về ở hố 4", Cozby đùa trên SiriusXM – đài radio đối tác của PGA Tour.

Phía Woods không công khai lịch ở Southern Hills, nhưng giới golf nhanh chóng biết, bắt đầu từ các tay chuyên theo dõi chuyến bay ở Mỹ, chẳng hạn như "TJ Eckert" trên Twitter.

Tài khoản Twitter TJ Eckert đăng ký chuyên cơ của Woods đỗ tại sân bay Tulsa, gần nơi thi đấu PGA Championship.

"Nhân chứng trực tiếp" Cozby kể: "Tiger không vào hội quán mà ra luôn khu khởi động. Lúc đó, có khoảng 20 người xem. Rồi trực thăng truyền hình xuất hiện ở hố 2. Sang hố 4, có ít nhất 50 người đợi sẵn. Khi chúng tôi vào hố 6, khoảng 30-40 người từ bên kia đường ghi hình bằng máy quay chuyên dụng hoặc điện thoại. Họ hô 'Chúng tôi yêu anh, Tiger’, 'Cố lên, Tiger', 'Hay nha Tiger'...Còn hố cuối thì tầm 100 người".

Quốc Huy