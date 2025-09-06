Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' gây sốt trở lại

Nhiều người tìm mua tiểu thuyết ''Mưa đỏ'' của nhà văn Chu Lai sau khi xem phim điện ảnh cùng tên vì muốn hiểu hơn câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Tối 5/9, phim Mưa đỏ vượt 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp. Tác phẩm đề tài chiến tranh đạt hơn 5.000 suất chiếu toàn quốc mỗi ngày, được dự đoán sớm vượt Mai của Trấn Thành (551 tỷ đồng), trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé trong nước. Trên mạng xã hội, từ khóa "Mưa đỏ'', những video bàn về các tình tiết, nhân vật trong phim đều nhận sự quan tâm lớn.

Dự án do nhà văn Chu Lai viết kịch bản cách đây 15 năm. Do các hãng phim không đủ kinh phí sản xuất, ông triển khai thành tiểu thuyết cùng tên, được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành lần đầu năm 2016, tái bản nhiều lần vào các năm 2017, 2019. Từ cuối tháng 8, sức hút của phim Mưa đỏ thôi thúc khán giả, phần đông là người trẻ tìm đọc cuốn sách.

Trên TikTok, các đơn vị bán sách liên tục có những phiên live giới thiệu tiểu thuyết. Phương Hà, 19 tuổi, Hà Nội, nói xúc động sau khi xem phim, song cảm nhận thời lượng hạn chế nên một số phân đoạn chưa được chi tiết. Theo nhiều bài viết trên mạng xã hội, khán giả được biết tiểu thuyết khắc họa rõ hơn độ khốc liệt nên muốn tìm đọc sách, nhưng một số đơn vị thông báo phải đợi hơn một tuần vì lượng đặt mua quá tải.

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình - chủ thương hiệu Bình Book - cho biết được chứng kiến hiện tượng chưa từng có. Anh bắt đầu bán tiểu thuyết Mưa đỏ từ năm 2024, dịp kỷ niệm 30/4 năm nay đơn vị ghi nhận lượng mua khoảng 300 cuốn, song hiện tại con số lên đến 6.000 đơn. ''Đây hoàn toàn là một cơn sốt, tốc độ bùng nổ chỉ tính trong một tuần ra mắt phim'', anh Nguyễn Tuấn Bình nói. Theo dịch giả, cùng Mưa đỏ, những tác phẩm về trận chiến Thành cổ Quảng Trị cũng được tìm đọc như Những bức di thư Thành cổ (Lê Bá Dương), Hồi ức Quảng Trị (Nguyễn Thụy Kha).

Cuốn "Mưa đỏ'' được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Đại diện nhà sách Fahasa cho biết trước khi phim ra rạp, lượng tiêu thụ chỉ dừng ở mức ổn định nhưng sau đó tăng đột biến. Tính đến ngày 4/9, số sách bán ra trên toàn hệ thống cả nước cùng kênh thương mại điện tử đã vượt mốc 13.000 bản, phản ánh sức hút đặc biệt của hiện tượng văn học - điện ảnh này.

''Chính cú hích từ màn ảnh kéo theo nhu cầu tìm đọc tiểu thuyết tăng vọt, giúp tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những tựa nổi bật nhất trên kệ sách tại các cơ sở Fahasa và sàn thương mại điện tử. Có thể khẳng định Mưa đỏ là một trong số hiện tượng bán sách nổi bật của Fahasa những năm gần đây. Cơn sốt này cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa văn học và điện ảnh'', đại diện đơn vị nói.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng trị, xoay quanh một tiểu đội có bảy người lính, mỗi người có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Họ cùng trải qua những phút giây đứng giữa lằn ranh sinh tử, chịu nỗi đau khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Qua đó, tác phẩm gợi nhắc thế hệ sau biết ơn sự hy sinh của cha ông cho độc lập dân tộc, trân trọng giá trị của hòa bình.

Nhà văn Chu Lai còn có bút danh Tám Linh, sinh ở Hưng Yên, là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Năm 1963, ông nhập ngũ, sau đó về Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Năm 1967 ông xin đi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, bắt đầu ở bộ binh chủ lực, chiến sĩ rồi Đại đội trưởng đặc công địa phương vùng ven Sài Gòn.

Đất nước thống nhất, nhà văn về Ban Tuyên huấn Quân khu 7, sau đó học tại Trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Năm 1982, ông về công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội đến khi nghỉ hưu, quân hàm Đại tá. Ông có nhiều tác phẩm về người lính, chiến tranh, được tích lũy từ những trải nghiệm chiến đấu như Nắng đồng bằng (1978), Vòng tròn bội bạc (1987), Ăn mày dĩ vãng (1991), Cuộc đời dài lắm (2001), Khúc bi tráng cuối cùng (2004).

