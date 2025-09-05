'Mưa đỏ' vượt 500 tỷ đồng doanh thu

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - vượt 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp, kỷ lục doanh thu chưa từng có ở phòng vé trong nước.

Tối 5/9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành phim Việt thứ hai đạt thành tích này. Trước đó, Mai của Trấn Thành - ra mắt đầu năm 2024 - mất 20 ngày để chạm mức doanh thu 500 tỷ đồng.

Phim giữ vững sức hút với hơn 5.000 suất chiếu toàn quốc mỗi ngày, gấp ba lần phim xếp sau ở bảng xếp hạng doanh thu - Làm giàu với ma phần 2 (Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính) - phim ra rạp cùng dịp. Tác phẩm được dự đoán sớm vượt Mai (551 tỷ đồng), trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé trong nước.

Nhân vật Cường (phải, Đỗ Nhật Hoàng đóng) - chiến sĩ cách mạng trong "Mưa đỏ" - và Quang (Steven Nguyễn). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, khán giả tại Hà Nội xem Mưa đỏ nhiều nhất, góp một phần ba tổng doanh thu. Hà Nội cũng là nơi tác phẩm này đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhất, lượng vé bán ra nhiều nhất (khoảng 1,5 triệu lượt khán giả). Đơn vị đánh giá thành công của Mưa đỏ sẽ tạo động lực cho các đơn vị làm phim phía Bắc mạnh tay đầu tư, phát hành thêm nhiều tác phẩm.

15 ngày ra rạp, Mưa đỏ phá nhiều kỷ lục phòng vé. Tác phẩm là phim điện ảnh Việt đầu tiên đạt doanh thu trong ngày trên 50 tỷ đồng, vượt kỷ lục của Mai. Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm chinh phục mốc 300 tỷ đồng trở lên.

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Êkíp "Mưa đỏ" (hàng đầu) giao lưu khán giả Hà Nội hôm 1/9. Ảnh: Thanh Huyền

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Hai năm trở lại đây, dòng phim đề tài chiến tranh cách mạng thu hút sự chú ý lớn của khán giả, tạo làn gió mới ở thị trường điện ảnh trong nước. Đầu tiên là phim Đào, phở và piano (2024) - do Phi Tiến Sơn đạo diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng - thu gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu. Hồi tháng 4, Địa đạo - về những người lính chiến đấu ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt 172 tỷ đồng.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV "Nỗi đau giữa hòa bình" (Nguyễn Văn Chung sáng tác) của Hòa Minzy - nhạc phim "Mưa đỏ". Video: Hòa Minzy Official

Mai Nhật