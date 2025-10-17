Tiêu thụ đồ ăn nhanh thế nào để bớt gây hại?

Con tôi thường xuyên đòi ăn fastfood (thức ăn nhanh) như gà rán, xúc xích, pizza... Vậy có cách nào để vừa có thể ăn, vừa hạn chế tác hại tới sức khỏe? (Hòa, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Fastfood hay đồ ăn nhanh, như pizza, gà rán, xúc xích, nước ngọt... là những món yêu thích của nhiều người, nhất là trẻ nhỏ, tuy nhiên đã được các nghiên cứu chứng minh tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khỏe. Vậy, để hạn chế tác hại xấu nhất khi ăn, bạn cần nắm được các cách như sau:

- Luôn có rau xanh hoặc trái cây đi kèm: Trước khi ra nhà hàng, cả nhà sẽ ăn trước một phần rau để lót dạ dày, như một trái dưa leo, cà chua bi hoặc đĩa salad. Mục tiêu giúp bổ sung chất xơ, giúp giảm hấp thu đường và chất béo khi ăn fastfood. Nếu không có kế hoạch trước, đến nhà hàng bạn nên gọi salad hoặc rau củ luộc ăn đầu tiên, đây cũng là những món dễ ăn với trẻ nhỏ.

- Uống nước trước khi ăn: Một ly nước lọc (vắt thêm vài lát chanh càng tốt) giúp giảm bớt tình trạng đói, giảm lượng ăn vào và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giúp giảm hấp thu đường và chất béo.

- Chọn món nướng thay vì món chiên: Bạn nên chọn gà nướng thay vì gà rán, khoai tây bỏ lò thay vì khoai tây chiên... Đồ chiên rán chứa nhiều chất béo chuyển hóa và muối, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim. Thay thế đồ chiên bằng đồ nướng vừa để giảm năng lượng và đỡ bị nạp vào chất béo xấu từ các loại dầu mỡ công nghiệp. Nếu chọn món chiên, hãy bỏ lớp bột chiên, chỉ ăn phần thịt bên trong.

- Giảm tinh bột tinh chế: Tránh bánh mì trắng, pizza đế dày, khoai chiên nhiều dầu. Thay vào đó, nên chọn pizza đế mỏng, burger không bánh (wrap rau). Nếu bé thích khoai tây, chỉ nên gọi một phần cho cả nhà cùng chia để tiết chế.

- Hạn chế sốt và phô mai: Các loại mayonnaise, phô mai, sốt béo ngọt chứa nhiều calo, đường, muối và phụ gia. Hãy để riêng phần sốt, chỉ dùng một ít, cách này giúp giảm nạp vào đáng kể lượng, muối, đường, chất béo và phụ gia.

Nói "không" với nước ngọt có ga: Một lon nước ngọt tương đương 7-10 thìa cà phê đường. Thay vào đó, chọn nước lọc, sữa tươi, trà nhạt hoặc nước ép không đường.

Đồ ăn nhanh như gà rán, xúc xích... gây hại sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Đặc biệt, việc ăn chậm, nhai kỹ và chỉ ăn đủ no rất quan trọng. Đừng để quá đói mới ăn fastfood – khi đó, trẻ dễ ăn gấp đôi bình thường. Ăn chậm giúp não kịp nhận tín hiệu no, hạn chế ăn quá nhiều và giúp hệ tiêu hóa "làm việc êm ái" hơn. Ngoài ra, tránh combo "đủ bộ" như burger/pizza + khoai + nước ngọt cùng lúc mà hãy chọn 1-2 món chính, thêm một món phụ lành mạnh hơn như salad, trái cây hoặc sữa không đường/nước lọc. Sau khi ăn fastfood, khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn, tránh ngồi chơi game hay xem tivi. Bữa sau hoặc ngày hôm sau, hãy cân bằng lại bằng nhiều rau xanh, trái cây và nước lọc.

Bác sĩ Nguyễn Thu Yên

Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang