Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới vì nắng nóng

Do nắng nóng, tiêu thụ điện tuần qua lập nhiều kỷ lục mới, sản lượng tiêu thụ có ngày gần chạm mốc 1 tỷ kWh.

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết tuần trước tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày đạt sản lượng gần 947 triệu kWh, cao hơn tuần trước đó khoảng 65,4 triệu kWh. Riêng miền Bắc tăng hơn 31,7 triệu kWh mỗi ngày. Nguyên nhân là ảnh hưởng của đợt nắng nóng đang diễn ra tại 3 miền, đặc biệt tại miền Bắc.

Trong tuần, nhiều kỷ lục mới được thiết lập. Vào 13h30 ngày 27/4, nhu cầu công suất lớn nhất toàn quốc lên 47.670 MW, sản lượng tiêu thụ ngày 26/4 tới 994 triệu kWh.

So với cùng kỳ năm ngoái, công suất lớn nhất hệ thống điện quốc gia tăng 20,2%, riêng miền Bắc tăng 19,9%. Trong khi, sản lượng ngày 26/4 tăng 23,1%, riêng miền Bắc tăng 35,5%.

Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó miền Bắc tăng 11,3%, Trung 8,5%, Nam 11,7%.

Dù vậy, cung ứng điện tuần qua vẫn tiếp tục được đảm bảo, theo Cục Điều tiết điện lực. Trong tuần, cơ quan này đã điều hành tiết kiệm các hồ thủy điện nhằm giữ mực nước tối đa, bảo đảm cho cả thủy lợi và phát điện, nhất là lúc nắng nóng cao điểm. Sản lượng khai thác trung bình ngày trong tuần khoảng 175 triệu kWh.

Cơ quan điều tiết cũng tăng huy động nhiệt điện than với sản lượng 557 triệu kWh mỗi ngày, cao hơn 36 triệu kWh so với kế hoạch tháng 4. Hiện, toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng của hệ thống đều được huy động. Trong tuần, không có tổ máy dừng hoạt động do thiếu than nhưng vẫn có sự cố, suy giảm công suất gây thiếu hụt gần 500 triệu kWh.

Nguồn nhiệt điện khí đang được huy động trung bình ngày khoảng 91 triệu kWh, cao hơn 13 triệu kWh so với kế hoạch tháng 4. Năng lượng tái tạo (không tính thuỷ điện) huy động khoảng 106 triệu kWh mỗi ngày.

Trong tuần, điện vẫn được truyền tải từ miền Trung ra Bắc, Nam qua lưới điện 500kV.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 ngày tới, nắng nóng có thể giảm về chiều tối, ở nhiều nơi xuất hiện mưa, giông. Theo đó, công suất cực đại và nhu cầu sử dụng điện có thể giảm song vẫn cần theo dõi sát nhằm đảm bảo cung ứng ở cả 3 miền.

Ngoài các nguồn đã huy động, cơ quan điều tiết tính tới phương án sử dụng các nguồn chạy dầu khi cần thiết. Cùng đó, họ cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mới thử nghiệm.

Phương Dung