Tiêu thụ điện giảm mạnh vì Covid-19

Mức tiêu thụ điện quý III cả nước giảm hơn 10,5% so với quý II và ít hơn 4% so với cùng kỳ 2020, theo số liệu của EVN.

Khu vực phía Nam, nơi loạt tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội kéo dài trong thời quan qua, mức tiêu thụ điện quý III đạt 268 triệu kWh, giảm 82 triệu kWh (tương đương trên 23,4%) so với quý II và giảm gần 13,6% so với cùng kỳ 2020. Mức tiêu thụ tại khu vực này bắt đầu giảm từ giữa tháng 7, thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố khu vực này.

Nhu cầu dùng điện giảm vì Covid-19 buộc EVN phải giảm phát nhiều nguồn điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Mức tiêu thụ điện miền Nam trong tương quan với cả nước. Nguồn: EVN

Từ cuối tháng 9, vào cuối giờ chiều hằng ngày, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) công bố trên website (www.nldc.evn.vn) số liệu dự kiến công suất nguồn điện được huy động của ngày hôm sau. Theo đó, nguồn điện được huy động dự kiến theo 2 khung giờ điển hình, gồm khung giờ buổi trưa khi bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp và khung giờ chiều - tối công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng bức xạ mặt trời xuống thấp.

Dựa trên thông tin nguồn phát/phụ tải do A0 công bố, các chủ đầu tư nguồn điện sẽ thấy được tổng thể tình hình tiêu thụ điện của cả nước, mức độ nhu cầu huy động nguồn điện tương ứng.

Cũng theo EVN, việc điều độ và huy động nguồn điện ngoài yêu cầu bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và từng khu vực còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện. Các yếu tố này gồm khả năng vận hành của các đường dây truyền tải điện, đảm bảo mức dự phòng khởi động nhanh cần thiết, điều khoản trong hợp đồng mua bán điện, vấn đề chào giá trên thị trường điện...)

Ngoài ra, quá trình huy động nguồn phát điện và vận hành hệ thống điện luôn phải hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất điện.

Tháng 9, sản lượng điện sản xuất đạt 19,33 tỷ kWh, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng toàn hệ thống đạt 192,55 tỷ kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Nguồn điện do EVN sản xuất chiếm khoảng 50% sản lượng hệ thống, còn lại từ các nguồn điện khác từ PVN, TKV, năng lượng tái tạo...

Trong đó điện than đạt gần 92,7 tỷ kWh (chiếm 48,1%), thuỷ điện 54,68 tỷ kWh (chiếm 28,4%). Các nguồn điện khí, năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, điện sinh khối) lần lượt chiếm gần 11% và 11,8% tổng sản lượng điện sản xuất của hệ thống. Riêng điện nhập khẩu 9 tháng đạt hơn 1 tỷ kWh, tương đương 0,5% tổng sản lượng hệ thống.

Anh Minh