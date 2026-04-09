Tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm

Nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng mạnh, cao nhất từ đầu năm nay, do nắng nóng gay gắt diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C.

Theo số liệu từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), công suất tiêu thụ điện cao nhất trong ngày đạt 51.691 MW vào lúc 15h55. Trong đó, miền Bắc đạt 24.717 MW. Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2026 và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng điện tiêu thụ trong ngày trên toàn quốc đạt khoảng 1,078 tỷ kWh, tăng khoảng 70 triệu kWh so với ngày 31/3 và cao hơn 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, miền Bắc tiêu thụ 501 triệu kWh (46,6%), miền Trung 106 triệu kWh (9,9%) và miền Nam 467 triệu kWh (43,5%).

Nguyên nhân nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh do nắng nóng gay gắt diện rộng, với nền nhiệt độ phổ biến 37-40°C. Trong ngày, nhiều nơi trên 40°C như Phù Yên (Sơn La) 40,2°C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2°C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9°C, Hà Tĩnh 40,8°C.

Về cơ cấu nguồn cung điện, các nhà máy nhiệt điện than vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 626,6 triệu kWh, tương đương 58,1% tổng sản lượng. Tiếp theo là thủy điện 187,5 triệu kWh (17,4%), điện khí 102,9 triệu kWh (9,6%), điện mặt trời 56,9 triệu kWh (5,3%), điện gió 38,3 triệu kWh (3,6%) và một số nguồn khác.

Đơn vị vận hành hệ thống điện cho biết hệ thống vẫn hoạt động an toàn và ổn định, các nhà máy điện được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong đợt nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Thời tiết cực đoan kéo dài được dự báo sẽ khiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng, có thể gây quá tải cục bộ ở một số khu vực.

Trước tình hình này, ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

