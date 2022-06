Tiêu thụ điện cả nước lập kỷ lục vì nắng nóng

Nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện cả nước lần đầu vượt 45.000 MW vào trưa ngày 21/6, với công suất tiêu thụ lên tới 45.528 MW.

Thông tin này được ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) nêu tại toạ đàm về chuyển đổi năng lượng, ngày 22/6.

Theo ông Ninh, sản lượng điện hôm qua đạt gần 900 triệu kWh, trong đó miền Bắc chiếm hơn một nửa, trên 458 triệu kWh, còn lại là miền Trung hơn 79 triệu kWh và miền Nam gần 360 triệu kWh.

Trong khi đó, công suất tiêu thụ điện cả nước hôm qua lần đầu vượt 45.000 MW, lập kỷ lục với 45.528 MW vào trưa 21/6. Miền Bắc cũng là khu vực ghi nhận công suất tiêu thụ cao nhất cả nước, 22.330 MW.

So với mức bình quân tiêu thụ điện cách đây một tuần, công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia hôm qua tăng trên 6.500 MW. Riêng miền Bắc, mức tăng này là 5.200 MW, tương đương gần 31% so với trung bình của tuần trước.

Còn nếu so với mức đỉnh năm 2021 thì công suất tiêu thụ này cao hơn gần 3.100 MW, riêng miền Bắc cao hơn xấp xỉ 1.400MW.

Tại Hà Nội, bước sang ngày thứ 4 của đợt nắng nóng đầu tiên năm 2022, nhưng lượng điện tiêu thụ hôm qua cũng lập đỉnh, gần 100,3 triệu kWh, tăng hơn 2,3 triệu kWh so với ngày cao nhất năm 2021.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 39 độ C, ngoài trời cao hơn 2-4 độ tùy địa hình. Hôm qua cũng là ngày 20 tỉnh thành miền Bắc trải qua ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Lý do khiến tiêu thụ điện tăng vọt là do nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện sinh hoạt tăng cao khi phần lớn người dân sử dụng các thiết bị làm mát (điều hoà nhiệt độ, quạt...). Điều này dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.