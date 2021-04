Tiêu thụ đất nền vùng ven tăng mạnh

Quý I năm nay, thanh khoản đất nền giáp TP HCM gồm các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 37% so với cuối 2020.

Báo cáo thị trường bất động sản liền thổ TP HCM và các tỉnh lân cận của DKRA Vietnam cho biết, trong quý I, đất nền là kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu bởi nguồn cung có xu hướng thu hẹp trong khi nhu cầu vẫn rất cao.

Trong các tháng đầu năm 2021, rổ hàng đất nền tại thị trường TP HCM khan hiếm liên tục 3 quý liền còn nguồn cung đất nền các tỉnh giáp ranh có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Bất chấp rổ hàng hóa trên đà sụt giảm, tỷ lệ tiêu thụ đất nền vẫn tăng 37% so với quý trước. Khi quỹ đất sạch tại TP HCM ngày càng khan hiếm, thị trường đất nền vùng ven chiếm giữ vị thế chủ lực suốt một năm qua.

TP HCM không ghi nhận dự án đất nền mới mở bán trong quý I năm nay và tình trạng khan hiếm đất nền tại đô thị lớn này đã kéo dài từ quý III/2020 đến nay. Giao dịch đất nền tại TP HCM hiện chủ yếu tập trung ở nguồn hàng tồn kho các dự án cũ đã mở bán những năm trước. Các dự án đất dân hộ lẻ, quy mô nhỏ (do cá nhân tự đứng ra phân lô tách thửa để bán) có quy mô nhỏ, không đáng kể.

Giá đất nền tại TP HCM tăng cục bộ ở một số huyện vùng ven có định hướng thông tin quy hoạch hoặc sớm nâng cấp lên quận, phổ biến tăng 3-5% (Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi) và cao nhất 15-20% (huyện Cần Giờ) so với thời điểm trước Tết. Dù giá đất nền các huyện ngoại thành có xu hướng đi lên, thanh khoản thị trường chỉ ở mức trung bình và không xảy ra tình trạng "sốt đất giá ảo" thường thấy ở những năm trước.

Một dự án bất động sản liền thổ chào bán đất nền và nhà phố tại Long An. Ảnh: Trung Tín.

Trong khi đó, ghi nhận trong quý đầu năm 2021, thị trường đất nền các tỉnh giáp ranh TP HCM gồm: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu chào đón khoảng 7 dự án mở bán (3 dự án mới và 4 trong giai đoạn tiếp theo của dự án đã mở bán trước đó) cung cấp khoảng 1.296 nền, bằng 96% quý trước (1.344 nền).

Lượng tiêu thụ đạt khoảng 1.146 nền, xấp xỉ 88% tổng nguồn cung mở bán được thị trường đón nhận, mức thanh khoản này bằng 137% so với quý IV/2020 (837 nền). Diễn biến này cho thấy thị hiếu của nhà đầu tư với loại tài sản liền thổ vùng ven vẫn rất tích cực, duy trì thị trường đất nền sôi động ở các tỉnh vệ tinh của Sài Gòn.

Suốt 3 tháng 1, 2, 3/2021, tỉnh Long An dẫn đầu nguồn cung đất nền 4 tỉnh giáp ranh TP HCM với 845 nền đất mới được chào bán. Lượng tiêu thụ tại tỉnh này đạt 763 nền, gấp đôi so với thanh khoản đất nền 3 tỉnh miền Đông: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu gộp lại. Điều này cho thấy Long An đang dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường đất nền vùng ven.

Nguyên nhân đất nền Long An hút khách được lý giải là do quy hoạch các trục giao thông huyết mạch kết nối vùng với TP HCM đón nhiều thông tin tích cực.

Theo dự báo từ DKRA Vietnam, đất nền vẫn tiếp tục là kênh được giới đầu tư bất động sản cá nhân ưu tiên chọn lựa trong những quý tới. Nguồn cung mới trong quý II/2021 có thể sẽ tăng so với những tháng đầu năm và tập trung chủ yếu ở thị trường các tỉnh giáp ranh TP HCM.

Trung Tín