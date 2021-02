'Bắt mạch' bất động sản vùng ven năm Tân Sửu

Tài sản liền thổ giá rẻ ở các tỉnh vệ tinh TP HCM có thể trở thành kênh trú ẩn và đầu tư hấp dẫn dòng vốn nhỏ năm 2021.

Trao đổi với VnExpress về nhóm bất động sản vùng ven tiềm năng trong năm Tân Sửu, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 quay trở lại và diễn biến phức tạp, Sài Gòn vẫn chưa kịp bùng nổ rổ hàng, bất động sản tỉnh giáp ranh sẽ có sức hút lớn trong 6-12 tháng tới. Nhóm bất động sản liền thổ giá mềm, vừa sức mua đối với các dòng tiền 1-1,5 tỷ đồng sẽ trở thành tâm điểm của các thị trường đất nền lân cận TP HCM.

Ông Lâm chia sẻ danh sách xếp hạng sức hấp dẫn của thị trường bất động sản vùng ven Sài Gòn theo thứ tự ưu tiên top 3 dựa trên kỳ vọng về sự phát triển hạ tầng và chi phí vốn cạnh tranh.

Đồng Nai dẫn đầu top thị trường vệ tinh tiềm năng

Năm 2021, thị trường bất động sản liền thổ trên địa bàn tỉnh này hứa hẹn đón nhiều yếu tố kích cầu: sân bay Long Thành, cầu Cát Lái. Sự khởi động hoặc chuẩn bị giai đoạn đầu của các hạng mục hạ tầng này được kỳ vọng giúp địa phương kết nối vùng với TP HCM ngày càng tốt hơn. Đây chính là động lực kích cầu đầu tư mạnh mẽ nhất. Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom là những địa bàn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư có dòng vốn trên dưới 1,5 tỷ đồng một sản phẩm (chủ yếu là nền đất).

Theo ông Lâm, trên thực tế, quỹ đất tại Đồng Nai vẫn còn nhiều, đủ sức đa dạng các chủng loại bất động sản trong tương lai đồng thời hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư nên thị trường nhà đất tại địa phương này có nhiều cơ hội tăng nhiệt trong trung và dài hạn.

Một dự án bất động sản liền thổ tại Long An. Ảnh: Minh Lê.

Long An là vệ tinh tiềm năng top 2

Tuy chưa có cú hích hạ tầng khủng để cạnh tranh với đối thủ giáp ranh phía Đông Sài Gòn là Đồng Nai trong năm 2021, Long An lại có thế mạnh lớn là cạnh tranh sòng phẳng về giá với các đối thủ vệ tinh khác.

Theo ông Lâm, chi phí vốn đầu tư bất động sản liền thổ tại Long An khá thấp, chỉ cần dòng tiền trên dưới một tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng, có rất nhiều sự lựa chọn nền đất tại tỉnh miền Tây này. Thêm vào đó, hạ tầng giao thông từ Long An về TP HCM được kết nối thuận tiện, thời gian di chuyển nhanh chóng cũng là điểm cộng lớn đối với nhà đầu tư có dòng vốn khiêm tốn nhưng muốn sở hữu bất động sản liền thổ tại đây.

Bình Dương thành vùng ven tiềm năng thứ 3

Từng bùng nổ trong năm 2020 và dẫn đầu nhóm thị trường vệ tinh của TP HCM nhưng sang năm 2021, Bình Dương xếp sau Đồng Nai và Long An về tiềm năng đầu tư bất động sản liền thổ.

Với vị trí sát vách ví như sân sau của Sài Gòn, lại là thủ phủ công nghiệp phát triển cực thịnh trong vòng nhiều thập niên qua, Bình Dương vừa có hạ tầng phát triển, vừa kết nối vùng tốt, nguồn cung bất động sản dồi dào, đa dạng. Song chính vì đã phát triển sớm hơn các tỉnh vệ tinh khác của Sài Gòn, bất động sản liền thổ tại Bình Dương có mặt bằng giá cao hơn Đồng Nai và Long An.

Ông Lâm nhận định, năm 2021 Bình Dương sẽ vấp phải sự so kè, bám đuổi quyết liệt, chủ yếu là cạnh tranh về giá giữa các tỉnh vệ tinh còn lại. Hiện nay hai điểm nóng của Bình Dương là Dĩ An và Thuận An khó tìm được bất động sản liền thổ với dòng vốn 1-2 tỷ đồng.

Xếp sau Đồng Nai, Long An và Bình Dương là các thị trường tiềm năng top 4 như: Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết... Song các thủ phủ du lịch này đều đã bị đội giá lên rất cao sau những đợt sốt đất vài năm trước nên năm 2021 không còn phù hợp với dòng vốn nhỏ.

Tuy đánh giá tiềm năng của bất động sản liền thổ tại các tỉnh vệ tinh TP HCM rất lớn, CEO DKRA Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư đừng liều mình lao vào thị trường này bằng mọi giá. Bởi lẽ, để thắng lớn ở vùng ven không hề dễ dàng như lời mời gọi của bên chào bán sản phẩm.

Trước khi xuống tiền mua tài sản ở tỉnh giáp ranh Sài Gòn, nhà đầu tư cần phải tự trang bị áo giáp để bảo vệ mình. Các "vũ khí" cần trang bị gồm: trao dồi kiến thức pháp lý, cập nhật biến động thị trường, khảo sát thực tế thường xuyên và chủ động tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia, thậm chí là luật sư để có sự đối chiếu, so sánh chi tiết.

Ông Lâm phân tích, điểm rơi của thị trường bất động sản tỉnh giáp ranh TP HCM khoảng 2-3 năm kể từ khi sản phẩm được chào bán. Điều này có nghĩa là bất động sản tỉnh vùng ven không phù hợp với tư duy đầu tư lướt sóng mà đòi hỏi thời gian nắm giữ tài sản trung bình 24-36 tháng trở lên mới có thể chốt lời (có lãi).

Tương tự, thanh khoản của thị trường thứ cấp (mua đi bán lại) tại các tỉnh vùng ven cũng chỉ tăng lên sau khoảng 2-3 năm. Hiểu được đặc tính này sẽ giúp nhà đầu tư hoạch định tài chính một cách hợp lý và chủ động dòng vốn dài hạn để tránh rủi ro về dòng tiền trong ngắn và trung hạn.

Minh Lê