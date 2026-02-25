Tiêu chí nhận biết Fucoidan Nhật Bản chính hãng

Thành phần sản phẩm công khai; nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; được cấp phép nhập khẩu là những thông tin người tiêu dùng cần quan tâm khi mua Fucoidan.

Hầu hết sản phẩm Fucoidan đều nhập khẩu từ Nhật Bản. Dù được sản xuất bởi nhà máy khác nhau, theo tiêu chuẩn an toàn chất lượng khác nhau, các sản phẩm phải được cơ quan kiểm định chất lượng của Nhật Bản giám sát, kiểm tra. Khi về Việt Nam, sản phẩm nhập khẩu phải được Bộ Y tế cấp phép trước khi bán ra thị trường.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được kiểm tra với quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: Umi No Shizuku

Một trong những sản phẩm Fucoidan được nhiều người tin dùng là Umi No Shizuku, phân phối bởi công ty Umi No Shizuku, thuộc tập đoàn Kamerycah Food - một trong những tập đoàn sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu biển hàng đầu Nhật Bản. Để tạo niềm tin cho người tiêu dùng về sản phẩm, xuất xứ Fucoidan Umi No Shizuku được công khai rõ ràng. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên. Ảnh: Umi No Shizuku

Fucoidan Umi No Shizuku (Fucoidan Mix AG, Mix: kết hợp, AG: Agaricus) chiết xuất từ hai loại tảo nâu mekabu, mozuku và sợi nấm agaricus, pha chế theo công thức tổng hợp để phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước, với sự kết hợp từ fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus. Ảnh: Umi No Shizuku

Nhằm tăng cường kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp tổ chức các buổi hội thảo hàng năm để khách hàng gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Thông qua các hoạt động này, người tiêu dùng có thêm thông tin về sản phẩm và cách sử dụng, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp.

Công ty Umi No Shizuku tổ chức hội thảo gặp gỡ khách hàng, trao đổi kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Ảnh: Umi No Shizuku

Ngoài ra, để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng trước khi mua, doanh nghiệp bố trí đội ngũ tư vấn được đào tạo về sản phẩm và cách sử dụng. Theo phản hồi từ khách hàng, dịch vụ tư vấn và trải nghiệm sử dụng là những yếu tố được quan tâm khi lựa chọn sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku.

Thế Đan