Tiêu chí chọn hoạt chất Fucoidan chất lượng cho sức khỏe gia đình

Thành phần sản phẩm được công khai minh bạch, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu là những thông tin người tiêu dùng cần quan tâm khi mua Fucoidan.

Hiện nay, hầu hết sản phẩm Fucoidan đều nhập khẩu từ Nhật Bản. Dù sản xuất bởi nhà máy khác nhau, theo tiêu chuẩn an toàn chất lượng khác nhau, các sản phẩm phải được cơ quan kiểm định chất lượng của Nhật Bản giám sát, kiểm tra.

Khi về Việt Nam, sản phẩm nhập khẩu phải được Bộ Y tế cấp phép trước khi bán ra thị trường. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm đều do Cục An toàn thực phẩm kiểm duyệt về nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được kiểm tra chặt chẽ với quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: Công ty Umi No Shizuku

Một trong những sản phẩm Fucoidan được nhiều người tiêu dùng đón nhận hiện nay là Umi No Shizuku, được phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Umi No Shizuku, thuộc tập đoàn Kamerycah Food - một trong những tập đoàn sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu biển hàng đầu Nhật Bản.

Để tạo dựng niềm tin cho khách hàng về sản phẩm, xuất xứ Fucoidan Umi No Shizuku được công khai rõ ràng và các thông tin cũng đã được đăng ký với Bộ Công Thương. Sản phẩm cũng được chứng nhận về chất lượng và sự an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Fucoidan Umi No Shizuku được chiết xuất từ 2 loại tảo nâu mekabu, mozuku và sợi nấm agaricus. Ảnh: Công ty Umi No Shizuku

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku chiết xuất từ hai loại tảo nâu mekabu, mozuku và sợi nấm agaricus, pha chế theo công thức tổng hợp để phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng.

Nhằm tạo điều kiện để khách hàng trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận thông tin sử dụng sản phẩm, hàng năm công ty tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề. Các hoạt động này góp phần cung cấp thêm góc nhìn thực tế về sản phẩm, hỗ trợ người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng.

Công ty Umi No Shizuku tổ chức những buổi hội thảo để gặp gỡ khách hàng trực tiếp và có thể trao đổi kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Ảnh: Công ty Umi No Shizuku

Ngày 22, 23/3 vừa qua tại TP HCM và Đà Nẵng, Công ty TNHH Umi No Shizuku đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề "Nghiên cứu và ứng dụng hợp chất Fucoidan kết hợp nấm Agaricus đối với sức khỏe" với sự tham gia thuyết trình của Tiến Sĩ Daisuke Tachikawa. Tại sự kiện, Tiến sĩ Daisuke Tachikawa đã chia sẻ những kiến thức về hợp chất fucoidan kết hợp nấm agaricus, cũng như những lợi ích y khoa mà fucoidan mang lại.

Buổi hội thảo với sự quan tâm của đông đảo khách mời.

Sản phẩm Umi No Shizuku có 3 dạng bột, viên và nước. Ảnh: Công ty Umi No Shizuku

Thế Đan