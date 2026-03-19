Tiết mục 'Tiếng trống Mê Linh' của cháu gái Vũ Linh bị tuýt còi

Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM sẽ xử lý đơn vị tổ chức diễn "Tiếng trống Mê Linh", có Bùm Bum, cháu nghệ sĩ Vũ Linh tham gia, vì tiết mục chưa được cấp phép.

Giữa tháng 3, mạng xã hội lan truyền video trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, do Bùm Bum - con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em nghệ sĩ Vũ Linh) - đảm nhận vai Trưng Trắc. Màn trình diễn nằm trong chương trình Tự tình phương Nam 4, diễn ra tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TP HCM).

Tiết mục "Tiếng trống Mê Linh" của cháu gái Vũ Linh Cháu gái Vũ Linh hóa nhân vật Trưng Trắc trong trich đoạn thuộc vở "Tiếng trống Mê Linh". Video: TikTok Đông Sài Gòn

Tiết mục bị đông đảo khán giả phản ứng, cho rằng phần thể hiện từ lối ca hát, nhả chữ đến vũ đạo, biểu cảm còn nghiệp dư, non nớt. Ở một phân đoạn, Bùm Bum nhận nhiều lời chê khi đóng cảnh Trưng Trắc đeo khăn tang nhưng tấm vải che phủ mặt, tạo cảm giác thiếu thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng diễn viên "phá nát" một trong những hình tượng kinh điển của sân khấu cải lương.

Đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban Lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - nhận định tiết mục gây bức xúc vì vở Tiếng trống Mê Linh vốn là tác phẩm của cải lương thời vàng son, gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga. "Một trích đoạn biểu diễn trước công chúng lại thiếu sự nghiêm túc nghiêm túc về trang phục lẫn kỹ thuật ca diễn chuyên nghiệp", ông Hiệp nhận định.

Diễn viên Bùm Bum thừa nhận thiếu sót khi nhận một vai nặng ký, nhưng đồng thời cho biết đã cố gắng học hỏi, rèn luyện trước khi trình diễn trước hàng trăm khán giả.

Chiều 19/3, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi về tiết mục gây tranh cãi. Show Tự tình phương Nam 4 đã được cấp phép, hội đồng nghệ thuật của Sở có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra. Tuy nhiên sau đó, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, của Bùm Bum (tên thật Võ Thị Thùy Dung) không thuộc danh mục đã đăng ký.

Sở đã làm việc với ban tổ chức show, đại diện công ty thừa nhận sai phạm. Sở đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Sở cho biết thêm cơ quan quản lý khuyến khích việc tái diễn các vai, trích đoạn cải lương kinh điển. "Tuy nhiên, với những tác phẩm, vai diễn mẫu mực, có tính học thuật, giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trao dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng. Đây là sự tôn trọng cần thiết với nghệ thuật truyền thống và khán giả", đại diện Sở nói.

Trích đoạn trong "Tiếng trống Mê Linh" - Thanh Nga, Thanh Sang Trích đoạn trong Tiếng trống Mê Linh. Video: Đoàn cải lương Thanh Nga

Tiếng trống Mê Linh công diễn lần đầu năm 1977, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh, từng đoạt giải Thanh Tâm như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.



Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, vở được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TP HCM, dịp 50 năm thống nhất đất nước.

Mai Nhật