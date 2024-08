"Regret" - tiết mục ca sĩ Quân A.P, rapper Pháp Kiều trong show "Anh trai say hi" - được khán giả khen chất nhạc, vũ đạo.

Tiết mục của Quân A.P, Pháp Kiều hút triệu lượt xem Ca khúc "Regret" (Nuối tiếc) của nhóm Quân A.P trong tập bảy "Anh trai say hi". Video: Vie

Hôm 6/8, video màn trình diễn đạt gần 1,9 triệu lượt xem sau ba ngày phát sóng, đứng đầu top ca khúc thịnh hành của YouTube Vietnam. Trên TikTok, nhiều video đăng lại tiết mục được quan tâm, vào xu hướng với hàng trăm nghìn lượt thích.

Tiết mục được khán giả đánh giá cao về phần dàn dựng lẫn giọng hát, cách bè phối của các thành viên. Màn trình diễn do Quân A.P (nhóm trưởng), Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Pháp Kiều và Lâm Bảo Ngọc - ca sĩ khách mời - thể hiện. Mở đầu, đạo diễn Vương Khang sử dụng các gam màu đơn sắc trên sân khấu, các vũ công di chuyển liên tục với các tấm ván trắng.

Sau khi Lâm Bảo Ngọc cất giọng, dàn ca sĩ dần xuất hiện, hát về cuộc tình tan vỡ. Cuối bài, nhóm thí sinh tạo được cao trào khi khoe kỹ thuật luyến láy đậm chất R&B, kết hợp các nốt belting (hát bằng giọng ngực) của Lâm Bảo Ngọc.

Quân A.P cho biết sau khi nhận bản demo từ chương trình, anh áp lực vì nhóm không có người mạnh về tư duy sản xuất âm nhạc, chỉ có sở trường giọng hát. Anh viết lời cho bài hát, Pháp Kiều phụ trách phần rap.

Họ thống nhất để Lâm Bảo Ngọc hát phần mở đầu và bridge (đoạn nối). Các nốt cao trong bài cũng được giao cho cô và Ali Hoàng Dương - quán quân Giọng hát Việt 2017 - đảm nhận. Lâm Bảo Ngọc cho biết khi được mời tham gia chương trình, cô áp lực vì giai điệu bài hát quá nhanh và cường độ làm việc của các thành viên.

Quân A.P (phải) bên Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: An Trần

Show được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Nhiều tập Anh trai say hi đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, loạt video đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Dù vậy, một số tiết mục bị chê vũ đạo gợi cảm quá đà như phần thi của nhóm Hiếu Thứ Hai. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023. Anh trai vượt ngàn chông gai - một cuộc thi khác dành cho nam - quy tụ 33 nghệ sĩ trên 30 tuổi, cũng gây chú ý khi phát sóng cùng thời điểm.

Mai Nhật