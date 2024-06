Ca khúc của tlinh bị nhận xét 'quá gợi dục'

"Fever" - bài hát của tlinh và Coldzy - có ca từ liên tưởng chuyện quan hệ tình dục, bị một số người nhận xét "phản cảm".

Từ ngày 4 đến 14/6, Fever đạt gần 500.000 lượt nghe, đứng top 20 ca khúc thịnh hành trên YouTube Việt Nam, có nhiều đoạn cắt lan truyền trên TikTok.

Dù tác giả Coldzy nói bài hát đơn thuần ca ngợi tình yêu nồng nàn, nhiều khán giả cho rằng ca từ Fever gợi cảm quá đà, nhiều câu miêu tả ẩn ý hoặc công khai chuyện ân ái.

Minh Ngọc, 42 tuổi, Hà Nội, cho biết sốc khi đọc phần lời bài hát. Phụ huynh này có con gái 17 tuổi, nói thêm: "Tôi không thể chấp nhận việc ca khúc phản cảm như vậy được tự do lan truyền. Tôi cho là như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến các bạn trẻ".

Trên mạng xã hội, bài hát gây ra nhiều luồng tranh cãi trong các hội nhóm liên quan âm nhạc. Đa số khán giả lớn tuổi nhận xét Fever nên được gắn mác 18+, còn khán giả gen Z nói có thể chấp nhận. Fan của tlinh lấy lý do các bài hát Âu Mỹ có ca từ táo bạo hơn nhưng vẫn được phổ biến.

Rapper tlinh. Ảnh: MMusic

Vài năm gần đây, nhiều ca khúc có nội dung người lớn phổ biến rộng rãi trên mạng như Mẩy thật mẩy, Hâm nóng (Bid Daddy), Krazy (Binz, Andree). Luật hiện hành không quy định việc phân loại độ tuổi cho ca khúc, MV. Một số nghệ sĩ từng tự gắn mác sản phẩm như Chi Pu (Mời anh vào team em, 16+), Hương Giang (Em không hối tiếc, 18+), Tóc Tiên (Big girls don't cry, 16+), Binz (Bigcitiboi, 18+).

Trước Fever, tlinh nhiều lần vướng tranh cãi vì các bài hát, màn trình diễn khêu gợi. MV Ghệ iu dấu của em ơi của cô có nhiều cảnh mặc kiệm vải, tạo dáng lả lơi trong bồn tắm, bể bơi. Gần nhất, cuối tháng 5, tlinh bị nhiều khán giả chỉ trích khi mặc mốt váy áo dễ thương, nhảy khoe vòng ba. Nhiều người nhận định nữ rapper "tình dục hóa hình ảnh trẻ em". Phía tlinh từ chối đưa ra ý kiến.

tlinh tên thật là Thảo Linh, 24 tuổi, yêu thích âm nhạc từ nhỏ, được bố mẹ tạo điều kiện học piano, guitar. Lúc 13 tuổi, cô thử sức với Giọng hát Việt nhí nhưng dừng chân trước vòng ba. Cô nuôi dưỡng đam mê bằng việc tham gia phong trào văn nghệ ở trường, hoạt động trong nhóm nhảy Last Fire Crew. Năm 2020, tlinh bảo lưu kết quả học ngành y, dự thi Rap Việt, xếp hạng ba chung cuộc.

Sau cuộc thi, cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, phát hành nhiều sản phẩm được giới trẻ yêu thích như Gái độc thân, Không cần phải nói nhiều, Nếu lúc đó. JustaTee nhận xét tlinh là đại diện mới của rap Việt.

Coldzy tên thật Hoàng Hải, 24 tuổi, là thí sinh Rap Việt mùa hai. Anh có nhiều ca khúc được yêu thích như If You Said So, LOOP, Bad Performace, All Time Winner.

Ca khúc tlinh bị chê gợi dục Bài "Fever" của tlinh, Coldzy, trích đoạn không có phần lời nhạy cảm. Video: YouTube Coldzy

Hà Thu