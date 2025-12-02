Tiệt khuẩn hàng nghìn dụng cụ phẫu thuật theo quy trình hiện đại

Tiệt khuẩn dụng cụ y tế là khâu cực kỳ quan trọng ở các bệnh viện, đặc biệt đối với phòng phẫu thuật. Dụng cụ không được tiệt khuẩn kỹ, bệnh nhân sẽ bị nhiễm khuẩn, nhẹ thì vết mổ không lành như 70 bệnh nhân mổ nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, nặng có thể ảnh hưởng tính mạng.

Rất lâu trước đây, dụng cụ phẫu thuật chỉ được ngâm trong hóa chất để khử khuẩn ngay tại phòng mổ, nhưng phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh. Sau này, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhiều cơ sở y tế chuyển sang tiệt khuẩn toàn bộ dụng cụ phẫu thuật bằng phương pháp hấp nhiệt hơi nước. "Nếu chỉ khử khuẩn mức độ cao, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn, đặc biệt với các dụng cụ phẫu thuật", ThS.BS Phạm Thị Như Ý, Phó chủ nhiệm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân y 175, cho hay.

Trong ảnh là dụng cụ phẫu thuật sau sử dụng được chuyển từ phòng mổ theo lối đi riêng về khu tiếp nhận của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân y 175. Nơi đây, các nhân viên với găng tay, khẩu trang, nón trùm đầu, tạp dề chống thấm, đang liên tục phân loại, xử lý sơ nhiễm hàng nghìn món dụng cụ bệnh viện.