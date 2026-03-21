Tiếp tục lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Nghị định 46, Nghị quyết 66 về công bố, đăng ký thực phẩm tiếp tục được lùi thực hiện cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn mới có hiệu lực.

Tại thông báo ngày 21/3, Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các bộ liên quan rà soát, trình Chính phủ trước ngày 28/3 để ban hành nghị quyết mới nhằm kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực các quy định trên.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý phải tăng kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm, nâng hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Y tế cũng được giao khẩn trương hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp vào sắp tới. Đồng thời, cơ quan này phải xây dựng nghị định hướng dẫn để triển khai ngay sau khi luật được thông qua.

Container hàng hóa tại cảng Cát Lái chiều 4/2. Ảnh: Thanh Tùng

Nghị định 46, Nghị quyết 66 hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm được ban hành và có hiệu lực từ 26/1. Quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc thiếu các văn bản hướng dẫn khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm rơi vào tình trạng ách tắc trên phạm vi cả nước.

Cuối tháng 1, hàng nghìn container hàng hóa bị "tắc" tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện các quy định này. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại họp báo thường kỳ ngày 5/2, trong 4 ngày (26/1-29/1), trên 700 lô hàng nhập khẩu, tương đương khoảng 300.000 tấn bị ùn ứ tại các cửa khẩu, cảng. Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Sau đó hơn một tuần, Chính phủ đồng ý lùi thực hiện cả hai văn bản trên đến ngày 15/4. Trong thời gian này, các quy định về an toàn thực phẩm với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).

Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến được đưa ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới. Sau đó, các Nghị định hướng dẫn sẽ được ban hành. Tại hội nghị đầu tháng 2, nhiều hiệp hội kiến nghị bãi bỏ Nghị định 46, Nghị quyết 66 trong thời gian chờ luật mới. Về việc sửa Luật và các quy định sắp tới, giới chuyên môn cũng cho rằng cơ quan quản lý chỉ nên đưa ra các thủ tục mới khi chứng minh được hiệu quả về cải thiện an toàn thực phẩm và không làm đứt gãy sản xuất, kinh doanh, cũng như được tham vấn đánh giá tác động đầy đủ.

Phương Dung