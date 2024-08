Tiếp tục giải cứu 13 nạn nhân ở Tam giác vàng

Hà Tĩnh13 nạn nhân bị nhóm buôn người đưa sang Tam giác vàng, ép tham gia gọi điện lừa đảo vừa được Công an Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Lào giải cứu.

Tối 29/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình mở rộng điều tra các chuyên án buôn người, lừa đảo xuyên quốc gia, trinh sát đã phát hiện 13 người Việt Nam đang bị "giam lỏng" tại một khu vực thuộc đặc khu Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào nên lên kế hoạch phối hợp với Bộ Công an Lào phá án, đưa về Việt Nam an toàn.

Theo cảnh sát, 13 nạn nhân bị các tổ chức tội phạm quốc tế lừa sang Lào để cưỡng bức lao động, ép tham gia các hoạt động gọi điện lừa đảo, buôn bán người...

Một số nạn nhân được nhà chức trách giải cứu, đưa về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, hôm 2/8, Công an Hà Tĩnh đột kích tòa nhà hơn 20 tầng ở đặc khu Tam giác vàng, bắt 155 người Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức lừa đảo, giải cứu hàng chục nạn nhân đang bị "giam lỏng".

Cơ quan điều tra cáo buộc, hơn một năm qua, đường dây đã lừa hàng chục nghìn bị hại ở Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Trung bình, mỗi nghi phạm lừa hơn 200 bị hại, nạn nhân mất nhiều nhất là 5 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nói việc xóa sổ được đường dây tội phạm ngay tại sào huyệt của chúng giúp ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo qua mạng, góp phần bảo vệ người dân.

Đức Hùng