Tiếp sức 171 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Trong ba tháng đầu năm 2026, 171 trẻ mắc ung thư, suy tạng đã được tiếp thêm cơ hội sống nhờ sự chung tay của cộng đồng qua Quỹ Hy vọng.

Tại ngôi nhà không số ở vùng ven Bình Chánh, TP HCM, hy vọng vừa được thắp lại với gia đình bé Lê Nguyễn Bảo Lam, 4 tuổi. Căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh ập xuống khiến gia đình em rơi vào cảnh khánh kiệt. Cha làm lao động tự do, mẹ bỏ việc để túc trực ở bệnh viện. Tương lai của đứa trẻ rẽ vào ngõ cụt khi thiếu kinh phí theo phác đồ điều trị.

Nhận tin con được Quỹ Hy vọng hỗ trợ mua thuốc đặc trị, anh Lê Văn Cường, cha bé Lam, lặng người. "Cánh cửa tưởng như khép lại, nay đã mở ra con đường sống cho cháu. Đây là chiếc phao duy nhất để con không phải bỏ dở hóa trị", anh nghẹn ngào.

Bé Gia Bảo và bố tại Bệnh viện TW Huế, chiều 6/1. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cách Hàng trăm km, tại Khe Sanh, Quảng Trị, phép màu cũng đến với bé Nguyễn Trần Gia Bảo, 8 tuổi. Phát hiện mắc suy thận từ năm 2 tuổi, tuổi thơ của Bảo gắn liền với những lần lọc máu định kỳ. Suốt 6 năm, cơ thể cậu bé héo hon, gương mặt sạm đen vì những đêm thức trắng bên máy chạy thận.

Đầu năm 2026, khi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, việc ghép thận trở thành cơ hội sống duy nhất. May mắn đã mỉm cười khi ca phẫu thuật diễn ra thành công và Bảo được chương trình Mặt trời Hy vọng hỗ trợ một phần chi phí. Hiện Bảo đã bắt đầu tập những bước đi đầu tiên và đếm ngược ngày trở lại trường. "Sáu năm qua, tôi chỉ ước con có một ngày không phải cắm kim truyền. Khoản hỗ trợ này thực sự đã sinh ra con tôi lần thứ hai", mẹ Bảo chia sẻ.

Bảo Lam hay Gia Bảo là hai trong số 171 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có 32 ca ghép gan, ghép thận, ghép tủy được chương trình Mặt trời Hy vọng hỗ trợ điều trị trong ba tháng đầu năm 2026.

Nguồn kinh phí tiếp sức cho các "chiến binh nhí" đến từ sự đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp và từ những bước chân của cộng đồng thông qua giải chạy trực tuyến trên nền tảng vRace. Nguồn quỹ từ phí đăng ký giải chạy (kéo dài đến hết tháng 6) sẽ được chuyển hóa thành tiền mua thuốc men và phẫu thuật.

Năm nay, chương trình dự kiến mở rộng quy mô, nâng tổng số cơ sở y tế hợp tác lên 17 bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc, kỳ vọng hỗ trợ khoảng 1.000 bệnh nhi khó khăn. Dự án cũng nhận được cam kết đồng hành 5 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm và Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ, cùng sự chung tay của các đơn vị như AstraZeneca Việt Nam, Novaland, WellCare, FPT Japan...

Mỗi sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Nga Thanh