Mở cổng đăng ký giải chạy hỗ trợ trẻ sống chung bệnh hiếm

Hà NộiVới phí đăng ký 100.000 đồng, người tham gia giải chạy trực tuyến "Run for Rare Kids" sẽ đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi.

Giải chạy bộ vì trẻ sống chung với bệnh hiếm – Run for Rare Kids do Quỹ Hy vọng và Báo VnExpress phối hợp tổ chức cùng nền tảng vRace triển khai theo hình thức trực tuyến từ ngày 28/2 đến 31/3/2026.

Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh hiếm (28/2), nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm và gây quỹ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, sống chung với bệnh hiếm.

Giải đặt mục tiêu thu hút khoảng 5.000 người tham gia trên toàn quốc. Toàn bộ hoạt động ghi nhận thành tích được thực hiện qua ứng dụng thể thao trực tuyến vRace, giúp người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu, vào thời gian phù hợp.

Cổng đăng ký giải chạy bắt đầu ghi nhận thành tích từ ngày 28/2.

Để tham gia, các vận động viên cần tải ứng dụng vRace trên điện thoại di động, đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản. Tại mục giải đấu, tìm kiếm từ khóa "bệnh hiếm" để đăng ký tham gia giải chạy, điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Phí đăng ký là 100.000 đồng. Toàn bộ phí này được chuyển về Quỹ Hy vọng để chi trả viện phí và các hỗ trợ y tế thiết thực cho bệnh nhi. Sau khi đăng ký thành công, người tham gia có thể bắt đầu chạy hoặc đi bộ ở bất kỳ địa điểm nào. Thành tích sẽ được ghi nhận và cộng dồn trong suốt 30 ngày diễn ra giải.

Bên cạnh đăng ký cá nhân, giải cho phép thành lập đội nhóm nhằm lan tỏa tinh thần đồng hành. Sau khi tạo đội, trưởng nhóm có thể chia sẻ mã đội hoặc đường link mời cho các thành viên. Vận động viên đăng ký giải cũng có thể chọn đội để tham gia. Thành tích của từng thành viên được cộng dồn vào tổng thành tích của đội. Bảng xếp hạng đội nhóm được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng. Hình thức này phù hợp với các hội nhóm, câu lạc bộ, tổ chức hoặc doanh nghiệp mong muốn tham gia để cùng gây dựng thành tích nhóm.

Kết thúc giải, các vận động viên sẽ nhận được chứng nhận điện tử, huy chương điện tử để lưu lại một kỷ niệm đẹp về một chặng đường tập luyện. Top các cá nhân và đội nhóm có thành tích xuất sắc sẽ nhận được chứng nhận, kỷ niệm chương và những phần thưởng ý nghĩa từ chương trình.

Giải chạy được tổ chức với nguồn tài trợ chính từ Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam cùng sự tham gia của các đối tác đồng hành: Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế WellCare CS Group Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương...

Hoa hậu H'Hen Niê và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đồng hành với vai trò đại sứ giải chạy, lan tỏa ý nghĩa chương trình để cộng đồng cùng tham gia.

Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu người chịu ảnh hưởng bởi bệnh hiếm; phần lớn bệnh xuất hiện ở trẻ em và đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài với chi phí lớn

Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải chạy "Run for Rare Kids" hướng tới thông điệp: các em sống chung với bệnh hiếm không đơn độc. Mỗi kilomet hoàn thành là một hành động thiết thực góp phần tiếp thêm hy vọng cho những gia đình đang kiên trì chiến đấu với bệnh tật.

Hỗ trợ trẻ em sống chung với bệnh hiếm là hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Quỳnh Anh