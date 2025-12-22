Tien vô địch ATP Next Gen Finals

Arab SaudiTay vợt Mỹ gốc Việt Learner Tien thắng Alexander Blockx 4-3(4), 4-2, 4-1, để vô địch Next Gen Finals - giải đấu cho tám người trẻ hay nhất năm.

Chức vô địch mang về cho Tien 502.250 USD tiền thưởng, đồng thời giúp anh trở thành hạt giống số 1 thứ ba trong lịch sử đăng quang tại giải, sau Stefanos Tsitsipas (2018) và Carlos Alcaraz (2021).

12 tháng trước, Tien từng để thua Joao Fonseca (Brazil) trong trận chung kết bốn set tại Next Gen Finals 2024. Kể từ đó, tay vợt 20 tuổi không ngừng tiến bộ. Trong mùa giải 2025 ấn tượng, anh giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Metz, có 5 chiến thắng trước các tay vợt Top 10 và vươn lên vị trí cao nhất sự nghiệp, số 28 trên bảng thứ bậc ATP.

Tien nâng cao cup Next Gen Finals, tại nhà thi đấu King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi tối 21/12. Ảnh: ATP

Tien sẽ hướng tới việc duy trì đà thăng hoa này trong năm 2026, bắt đầu bằng Australia Mở rộng vào tháng tới. Tại Melbourne năm ngoái, anh từng gây chú ý khi đánh bại Daniil Medvedev ở vòng hai, rồi trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng bốn kể từ Rafael Nadal năm 2005.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại King Abdullah Sports City, Blockx khởi đầu đầy tự tin ở chung kết Next Gen Finals, giao bóng ăn điểm cả 21 lần đầu tiên trong set mở màn (và 24 lần trong cả trận). Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ trước sự điềm tĩnh của Tien. Tay vợt Mỹ tận dụng một vài lỗi trái tay của đối thủ để thắng loạt tie-break set một và nắm quyền kiểm soát trận đấu.

Từ đó, thế trận hoàn toàn là một chiều. Tien quá ổn định và áp đảo trong những pha đôi công cuối sân, khép lại chung kết chỉ sau 58 phút. Tay vợt thuận tay trái cứu thành công hai break-point khi giao bóng kết thúc trận ở tỷ số 3-2, và nhìn chung không gặp nhiều khó khăn trong các game giao.

Trước đó trong tuần, Tien bất ngờ để thua Rafael Jodar ở trận mở màn vòng bảng, nhưng anh nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng trước Martin Landaluce. Sau đó, Tien đánh bại Nicolai Budkov Kjaer trong bốn set để vào bán kết, rồi nhanh chóng vượt qua đồng hương Nishesh Basavareddy 3-0 ở bán kết để tiến vào trận chung kết.

Tien sinh ngày 2/12/2005 tại Mỹ, có cha mẹ đều là người Việt Nam. Gia đình anh sống khăng khít, với hai người con được đặt tên theo nghề nghiệp của cha mẹ. Ông Khuong là luật sư mảng bất động sản, còn bà Huyen là giáo viên dạy toán.

Tien được biết đến nhiều từ sau khi hạ hạt giống số năm Daniil Medvedev ở Australia Mở rộng hồi đầu năm 2025, khi chỉ đang xếp thứ 121 thế giới. Sau đó, Tien đánh bại các đối thủ mạnh khác như Alexander Zverev, Andrey Rublev và chính Medvedev một lần nữa trong năm nay.

Dù thua trong trận cuối cùng, Blockx vẫn có thể rút ra nhiều điểm tích cực từ một tuần thi đấu nổi bật tại Jeddah, nơi anh giành chiến thắng trước Justin Engel, Basavareddy, Dino Prizmic và người bạn thân Budkov Kjaer.

Xếp thứ 116 trên bảng điểm ATP và vô địch ATP Challenger Tour hai lần trong năm 2025, Blockx cũng đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt người Bỉ đầu tiên góp mặt tại Next Gen ATP Finals. Dù từng đánh bại Tien ở trận chung kết đơn nam trẻ Australian Open 2023, Blockx không thể tái hiện kết quả tương tự ở lần tái đấu hôm 21/12.

Vy Anh