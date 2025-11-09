Learner Tien lần đầu vô địch ATP

PhápTay vợt Mỹ gốc Việt Learner Tien đăng quang ở ATP 250 Moselle Mở rộng, khi hạ Cameron Norrie 6-3, 3-6, 7-6(6) ở chung kết hôm 8/11.

Tien bị dẫn 1-5 trong loạt tie-break của set quyết định, nhưng vẫn chơi đầy tự tin để lật ngược tình thế và giành chiến thắng lớn nhất từ đầu sự nghiệp. Tien sẽ lần đầu tiên góp mặt trong top 30 thế giới, trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên của Mỹ vô địch một giải ATP Tour, kể từ khi Andy Roddick làm được điều đó vào năm 2002.

Sau khi về nhì tại Next Gen ATP Finals năm ngoái, Tien thăng tiến mạnh mẽ trong năm 2025. Tay vợt thuận tay trái này có 5 chiến thắng trước các đối thủ trong Top 10, rồi lọt vào trận chung kết đầu tiên tại giải ATP 500 ở Bắc Kinh, nơi anh để thua Jannik Sinner. Chỉ cần đánh thêm ba giải, tay vợt 19 tuổi đã trở thành nhà vô địch ATP Tour, tại Metz.

Tien nâng cao chiếc cup vô địch tại Moselle Mở rộng, tại thành phố Metz, Pháp hôm 8/11. Ảnh: Reuters

"Điều này thật đặc biệt đối với tôi", Tien nói sau khi vô địch. "Tôi đã hoàn thành một trong những mục tiêu lớn đặt ra khi bước vào mùa giải. Đây lại là tuần cuối cùng của mùa giải, nên nó có ý nghĩa rất lớn. Vào top 30 đồng nghĩa tôi sẽ được xếp hạt giống ở Australia Mở rộng năm sau, đó như một phần thưởng thêm vậy".

Đánh bại Norrie lần thứ ba trong bốn lần chạm trán, Tien là người trẻ nhất vô địch Moselle Mở rộng, tính từ thời Djokovic lên ngôi năm 2006. Tay vợt số 27 thế giới Norrie, với việc thua ngược ở tie-break set ba, trở thành á quân tại giải hai năm liên tiếp.

Tien sinh ngày 2/12/2005 tại Mỹ, có cha mẹ đều là người Việt Nam. Gia đình anh sống khăng khít, với hai người con được đặt tên theo nghề nghiệp của cha mẹ. Ông Khuong là luật sư mảng bất động sản, bà Huyen là giáo viên dạy toán. Sau khi vô địch ở Metz, Tien được hỏi rằng anh sẽ làm nghề gì nếu không theo quần vợt, mà theo nghiệp của cha mẹ. "Chắc tôi sẽ là một kẻ thất bại mất. Tôi thật sự chưa từng nghiêm túc với điều gì khác, nên có lẽ tôi khá may mắn khi tìm thấy quần vợt", tay vợt 19 tuổi nói.

Tien được biết đến nhiều từ sau khi hạ hạt giống số năm Daniil Medvedev ở Australia Mở rộng hồi đầu năm 2025, khi chỉ đang xếp thứ 121 thế giới. Sau đó, Tien đánh bại các đối thủ mạnh khác như Alexander Zverev, Andrey Rublev và chính Medvedev một lần nữa. Tại Metz, Tien cũng không được xếp hạt giống, nhưng thắng liền năm trận để vô địch.

"Thật lòng tôi vẫn đang cố tin rằng mọi chuyện là thật", Tien nói hôm 8/11. "Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Suốt cả tuần ở Metz, tôi chưa một lần ăn tối hay ăn trưa bên ngoài khách sạn. Tôi chỉ gọi đồ ăn về phòng, và ăn đúng một món y hệt nhau cho tất cả các bữa. Có lẽ tối nay tôi sẽ làm gì đó khác đi một chút".

Vy Anh