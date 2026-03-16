Tiền vệ Liverpool: 'Tỉnh giấc hoặc đá Conference League'

AnhSau trận hòa Tottenham 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Dominik Szoboszlai nếu phong độ thất thường tiếp diễn, Liverpool chỉ nên nghĩ đến suất dự Conference League mùa tới.

"Đây là một thất vọng rất lớn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không có gì để nói", Szoboszlai chia sẻ với Sky Sports sau trận. "Phút cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, mùa này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần".

Dominik Szoboszlai ghi bàn đá phạt trong trận Liverpool hòa Tottenham 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Squawka

Ngôi sao người Hungary cảnh báo Liverpool phải nhanh chóng cải thiện phong độ, nếu không chỉ nên hài lòng với suất dự Cup C3 châu Âu mùa tới. "Chúng tôi phải thức tỉnh, vì nếu tiếp tục chơi như thế này thì chỉ nên hài lòng với Conference League. Tôi thực sự không hiểu vì sao điều đó xảy ra", anh nói.

Trên sân Anfield hôm 15/3, Szoboszlai giúp Liverpool mở tỷ số với pha đá phạt hàng rào ở phút 18. Tiền vệ người Hungary ghi 4 trong 16 bàn đá phạt tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng sau đó, Liverpool phung phí cơ hội và phải trả giá, khi để Richarlison chọc thủng lưới ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Đây là bàn thua thứ tám từ phút 90 trở đi của Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích tệ nhất của họ trong một mùa giải, vượt qua mốc 7 bàn ở mùa 2010-2011.

Szoboszlai cho rằng Liverpool chơi tốt trong hiệp một và kiểm soát thế trận, khi Tottenham hầu như không tạo ra cơ hội nguy hiểm ngoài một vài tình huống đánh đầu. Tuy nhiên, sang hiệp hai chủ nhà không còn duy trì được thế trận. "Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng cả đội phải đoàn kết", Szoboszlai bày tỏ.

Liverpool 1-1 Tottenham Diễn biến chính trận Liverpool 1-1 Tottenham.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Liverpool rời sân với vẻ mặt thất thần khi bị người hâm mộ la ó. Szoboszlai cho biết anh không nghe thấy những tiếng la ó, nhưng hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ. "Chúng tôi đang không chơi đúng như kỳ vọng. Nhưng họ cũng nên ở phía sau ủng hộ đội bóng. Mùa trước, khi chúng tôi vô địch sớm bốn vòng, mọi người đều rất vui", anh nói.

Tương tự, HLV Arne Slot cho rằng sự bức xúc của người hâm mộ là điều dễ hiểu. "Đó là phản ứng hoàn toàn bình thường. Khi đội bóng mà bạn ủng hộ liên tục đánh rơi điểm trước những đối thủ mà lẽ ra không nên, lại nhiều lần xảy ra ở những giây cuối trận, thì tất cả đều cảm thấy thất vọng", ông nói.

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận cảm giác đó không chỉ đến từ khán giả mà còn từ ban huấn luyện và các cầu thủ. "Người hâm mộ đã chứng kiến điều này quá nhiều lần so với những gì họ quen thuộc. Vì thế việc họ bộc lộ sự thất vọng là điều dễ hiểu. Bản thân tôi, các cầu thủ và cả CĐV đều cảm nhận rõ điều đó", ông cho biết.

Liverpool đang đứng thứ năm Ngoại hạng Anh với 49 điểm, kém Aston Villa hai điểm và hơn Chelsea FC một điểm. Vị trí này nhiều khả năng vẫn đủ để Lverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng Slot muốn Liverpool lập tức hướng tới trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray cũng tại Anfield ngày 18/3. CLB vùng Merseyside đang bị dẫn 0-1 sau lượt đi.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)