Sốt ruột vì con 5 tuổi kém xa bạn bè học tiền tiểu học

Bạn bè cùng tuổi đã học tiền tiểu học, biết viết chữ, học Tiếng Anh ở trung tâm, còn con tôi vẫn mải mê vẽ tranh, ghép hình.

Con tôi đang học mẫu giáo lớn, chuẩn bị vào lớp 1. Từ đầu năm học đến giờ, câu chuyện "chuẩn bị vào tiểu học" gần như trở thành chủ đề chính mỗi lần phụ huynh tụ tập. Trong nhóm lớp, nhiều bố mẹ chia sẻ con đã học viết chữ từ mấy tháng trước. Có bé giờ đã viết được gần hết bảng chữ cái, làm được phép tính đơn giản. Nhiều nhà cho con học Tiếng Anh ở trung tâm từ 3-4 tuổi. Mỗi lần nghe mọi người chia sẻ đầu tư học hành cho con, tôi lại thấy trong lòng như lửa đốt.

Con tôi hiện tại vẫn chủ yếu học đúng chương trình mầm non. Con vẫn chưa biết hết mặt chữ chứ đừng nói đến viết, biết đếm sơ sơ từ 1 đến 10. Việc học ngoại ngữ cũng chủ yếu theo giáo trình trên lớp chứ tôi chưa cho con học trung tâm ngoài để luyện thêm. Ở nhà, tôi vẫn để con chơi là chính. Tối đến hai mẹ con lại cùng đọc sách tranh, ghép hình, vẽ vời... Tôi từng nghĩ 5 tuổi vẫn còn nhỏ, nên chưa cần ép con học sớm.

Nhưng càng gần thời điểm vào lớp 1, tôi càng lo. Bạn bè xung quanh liên tục khuyên: "Cho con học tiền tiểu học đi, không vào lớp 1 theo không kịp đâu". Có người kể con họ vào tiểu học mà chưa biết viết là bị áp lực, khó theo bài. Nghe nhiều, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang quá thoải mái?

>> Tôi ân hận vì bắt con 5 tuổi học tiền tiểu học

Tôi nhìn con, thấy bé vẫn hồn nhiên. Chiều đi học về, con còn mải mê chơi xếp hình, chạy nhảy ngoài sân. Tôi sợ nếu cho đi học thêm sớm, thời gian vui chơi sẽ bị thu hẹp lại. Nhưng tôi cũng sợ con bước vào lớp 1 mà lúng túng, thua kém bạn bè, rồi lại tự ti. Có hôm tôi thử cầm tay con tập viết. Bé viết được vài dòng là than mỏi tay, xin nghỉ. Tôi thương con nên lại thôi, không ép nữa. Có phải tôi đã quá dễ dãi, để con chậm hơn các bạn khác? Hay đơn giản là mỗi đứa trẻ có nhịp phát triển riêng?

Tôi hiểu tâm lý phụ huynh bây giờ. Ai cũng muốn con có khởi đầu thuận lợi. Không ai muốn con mình bị "bỏ lại phía sau". Nhưng phía sau là so với ai? So với chuẩn của nhà trường, hay so với đứa trẻ ngồi cạnh? Chính tôi cũng đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục để con phát triển tự nhiên, hay cho con đi học tiền tiểu học để yên tâm hơn?

Thế mới thấy, làm cha mẹ thời nay thật khó. Chỉ một chuyện chuẩn bị cho con vào lớp 1 cũng đủ khiến tôi đau đầu suy nghĩ. Tôi chỉ mong con vào lớp 1 với tâm thế vui vẻ, tự tin, thay vì bắt đầu bằng áp lực. Nhưng liệu trong bối cảnh hiện nay, điều đó có quá lý tưởng?

Trang Anh