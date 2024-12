Tiền thuế thu nhập cá nhân 11 tháng vượt kế hoạch cả năm 10.000 tỷ đồng

Đến cuối tháng 11, số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân ước đạt 106,9% dự toán, tương ứng khoảng 170.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng ước đạt 106,9% dự toán. Năm nay, ngành tài chính dự kiến số thu từ thuế thu nhập cá nhân khoảng 160.000 tỷ đồng. Như vậy, số thu thuế thu nhập cá nhân từ đầu năm ước đạt 170.000 tỷ đồng, vượt mức dự toán này khoảng 10.000 tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân gồm thuế từ người làm công ăn lương (chiếm chủ yếu) và thuế thu nhập từ cá nhân kinh doanh. Đây là một trong ba sắc thuế trụ cột, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng.

Tại tờ trình đề nghị xây dựng Luật thuế thu nhập cá nhân thay thế, Bộ Tài chính cho biết riêng năm 2023, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt 147.113 tỷ đồng, chiếm 9% tổng thu ngân sách nhà nước. Đây cũng là năm ghi nhận số thu thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục (gần 163.000 tỷ đồng). Năm 2011, tỷ lệ này chỉ vào khoảng 5,33%.



Bộ Tài chính thừa nhận nhiều quy định hiện hành của luật thuế này cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế. Hiện, cơ quan này đang đề xuất điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc và nới rộng khoảng cách thu nhập. Cùng đó, họ cũng cho rằng các quy định về giảm trừ gia cảnh cần được rà soát, sửa đổi phù hợp với điều kiện mới.

Thuế thu nhập cá nhân là một trong 17 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ trên 94% kế hoạch cả năm. Một số khoản thu đã vượt kế hoạch đầu năm, như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (103%), phí - lệ phí (108,6%), hoạt động xổ số (108,2%); thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (171%)...

Có 42 địa phương thu đạt trên 94% dự toán được giao, còn 21 địa phương thu đạt dưới mức này. Cùng đó, 57 địa phương có tăng trưởng thu, chỉ 6 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng thu nội địa ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán và tăng 16,7%. Thu từ dầu thô ước đạt gần 52.700 tỷ đồng, vượt dự toán 14,5% và giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu cân đối từ xuất nhập khẩu khoảng 248.600 tỷ đồng, bằng gần 122% dự toán, tăng gần 18,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Ngành thuế đã thực hiện hơn 59.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 92% kế hoạch cả năm. Tính đến cuối tháng 11, thu nợ thuế hơn được 61.200 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2023.

