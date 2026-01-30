Tiến sĩ phải ra doanh nghiệp làm việc sau mỗi 5 năm

Các tiến sĩ của Đại học Quốc gia TP HCM sẽ có một năm làm việc tại doanh nghiệp hoặc tu nghiệp nước ngoài sau mỗi 5 năm để không "lệch pha" với thị trường.

Thông tin được GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM), chia sẻ tại buổi gặp gỡ các nhà khoa học trẻ, đầu ngành thuộc chương trình VNU350, chiều 29/1.

GS.TS Mai cho biết Chính phủ đặt kỳ vọng rất lớn ở Đại học Quốc gia TP HCM về đổi mới sáng tạo. Việc tạm rời bục giảng để ra doanh nghiệp được ví như một "học kỳ quân đội", giúp họ cập nhật xu thế thị trường, sự phát triển của các ngành nghề, đời sống kinh tế, sản xuất để có thêm trải nghiệm thực tế để quay lại giảng dạy, nghiên cứu.

Tính đến cuối năm 2024, Đại học Quốc gia TP HCM có hơn 3.670 giảng viên, tỷ lệ người có trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 44%.

Bà Mai nhìn nhận lâu nay họ làm việc theo chuyên môn, đam mê trong khi thị trường vận hành theo cách khác. "Mỗi người một phách" nên kết quả nghiên cứu không "gặp" được thị trường, doanh nghiệp.

Để khắc phục, việc nghiên cứu, sáng tạo phải đi cùng với những bài toán thực tế. Thời gian tới, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia TP HCM sẽ là nơi kết nối, nhận các đơn đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương, chuyển đến các nhà khoa học.

VNU350 là chương trình thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ, đầu ngành, có trình độ tiến sĩ trở lên, từng học tập nghiên cứu ở nước ngoài, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập với nhiều đãi ngộ về đề tài nghiên cứu, thu nhập hấp dẫn.

Ưu đãi của Đại học Quốc gia TP HCM cho nhà khoa học trẻ trở về

Sau hai năm thực hiện, thạc sĩ Trần Thị Tố Uyên, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, cho biết VNUHCM đã thu hút được 71 người, gần đạt mục tiêu (100). Trường Đại học Bách khoa là nơi có nhiều nhà khoa học đầu quân nhất (26 người), tiếp đến là trường Khoa học tự nhiên (16), Khoa học Sức khỏe (9), Kinh tế – Luật (8 người)....

Tất cả từng học tập ở các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới như Đại học Quốc gia Singapore, Viện Công nghệ California, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Ludwig Maximilian Munich, Đại học Trinity Dublin...

Hiện, nhóm này dẫn dắt và tham gia các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y – dược học. Khoảng 60 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, phần lớn thuộc nhóm Q1-Q2.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, tại buổi gặp gỡ nhà khoa học trẻ, chiều 29/1. Ảnh: Khắc Hiếu

Lệ Nguyễn