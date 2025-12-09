Tiên Nguyễn và chồng Dubai tạo dáng bên khung cửi hơn 100 tuổi

Sau đám cưới tối 7/12 ở TP HCM, êkíp công bố bộ ảnh cưới vợ chồng Tiên Nguyễn thực hiện trước đó. Cả hai diện trang phục áo dài đồng điệu dệt từ tơ tự nhiên từng mặc ở lễ gia tiên.

Họ tạo dáng bên khung cửi truyền thống - món bảo vật gia truyền của gia đình người mẫu Vũ Thu Phương. Khung cửi từng đặt ở quê nhà Ninh Bình (Nam Định cũ) - vùng đất nổi tiếng với nghề dệt lụa lâu đời. Năm 2023, Vũ Thu Phương vận chuyển vào TP HCM, đưa lên sàn diễn thời trang thuộc Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam.