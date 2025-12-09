Tiên Nguyễn và chồng Dubai tạo dáng bên khung cửi hơn 100 tuổi

Sau đám cưới tối 7/12 ở TP HCM, êkíp công bố bộ ảnh cưới vợ chồng Tiên Nguyễn thực hiện trước đó. Cả hai diện trang phục áo dài đồng điệu dệt từ tơ tự nhiên từng mặc ở lễ gia tiên.
Họ tạo dáng bên khung cửi truyền thống - món bảo vật gia truyền của gia đình người mẫu Vũ Thu Phương. Khung cửi từng đặt ở quê nhà Ninh Bình (Nam Định cũ) - vùng đất nổi tiếng với nghề dệt lụa lâu đời. Năm 2023, Vũ Thu Phương vận chuyển vào TP HCM, đưa lên sàn diễn thời trang thuộc Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam.
Stylist Kye Nguyễn cho biết cô dâu, chú rể muốn kể câu chuyện về những sợi tơ. Khi lên ý tưởng, anh nói chuyện với Vũ Thu Phương để mượn đạo cụ và được cô đồng ý. "Bộ ảnh áo dài tơ sen không chỉ là thời trang mà còn là sự tri ân với di sản Việt", anh nói.
Gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cựu diễn viên Thủy Tiên muốn thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa. Do đó, trang phục tại lễ cưới của con gái đều được họ chăm chút.
Áo dài cô dâu do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện, làm từ sợi tơ sen quý hiếm do nhiều nghệ nhân tạo nên. Còn trang phục của chú rể Justin Cohen là sáng tạo của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, tạo nên từ những sợi tơ ở xưởng dệt Lâm Đồng.
Tiên Nguyễn tạo dáng trong chiếc áo dài truyền thống có cổ cao, tay dài và thân áo thẳng.
Theo êkíp, việc kết hợp thời trang với hiện vật sống của nghề dệt truyền thống là cách kể câu chuyện quá khứ - hiện tại, giá trị thủ công lâu đời -hơi thở thời trang đương đại.
Nhiếp ảnh gia đặt nhân vật giữa luồng ánh sáng theo ý đồ sắp đặt để tôn vinh sợi tơ sen.
Tơ sen là chất liệu hiếm được kéo thủ công tỉ mỉ với đặc trưng mềm mại và thoáng khí. Họa tiết hoa sen trên áo dài của Tiên Nguyễn được thực hiện trong một tháng với kỹ thuật thêu nhiều lớp. Phần chỉ vàng được sử dụng để làm nổi bật các chi tiết, mang đến sự sang trọng.
Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week.
Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo, hoạt động ở Việt Nam. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.
Toàn cảnh lễ gia tiên và rước dâu của Tiên Nguyễn, Justin Cohen. Video: Nhân vật cung cấp
Tân Cao
Ảnh: Milor Trần