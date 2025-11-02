Tiền mặt của công ty Warren Buffett lại lên kỷ lục

Trong quý III, Berkshire Hathaway sở hữu hơn 380 tỷ USD tiền mặt, tiếp tục bán ròng cổ phiếu và chưa có kế hoạch M&A lớn nào.

Ngày 1/11, Berkshire Hathaway - công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett - công bố báo cáo tài chính quý III. Theo đó, khối tiền mặt của Berkshire tiếp tục lên cao chưa từng có, với 381,7 tỷ USD.

Trong quý III, tập đoàn này cũng bán ròng cổ phiếu. Họ đã bán ròng 12 quý liên tiếp. Danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire hiện có giá 283,2 tỷ USD, lớn nhất là cổ phần trong Apple và American Express.

Họ cũng không mua cổ phiếu quỹ quý thứ 5 liên tiếp, dù giá cổ phiếu Berkshire vài tháng qua ngược chiều với diễn biến chung của thị trường. Từ khi Buffett thông báo sẽ rời chức CEO hồi tháng 5, mã này đã giảm 12%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 32%.

Warren Buffett tại ĐHCĐ của Berkshire Hathaway năm 2019. Ảnh: Reuters

Đây là báo cáo tài chính cuối cùng của Berkshire khi Buffett còn làm CEO. Cuối năm nay, tỷ phú 95 tuổi sẽ rời chức CEO và chỉ làm Chủ tịch. Phó chủ tịch Greg Abel (63 tuổi) sẽ thay thế vị trí của Buffett.

Abel tham gia vào việc điều hành nhiều hơn Buffett. Hiện chưa rõ liệu ông sẽ xử lý số tiền mặt của Berkshire ra sao. Đầu tháng 10, Berkshire thông báo kế hoạch chi 9,7 tỷ USD tiền mặt mua OxyChem - mảng hóa chất của hãng dầu khí Occidental Petroleum. Từ năm 1967, Berkshire cũng chưa trả cổ tức.

Lợi nhuận hoạt động quý III của Berkshire tăng 34% lên 13,49 tỷ USD. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ là 10 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động tăng nhờ dự báo lỗ tại các công ty bảo hiểm thuộc Berkshire giảm đi.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng, gồm lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu, tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Số liệu này cao hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Buffett không mấy quan tâm đến lợi nhuận ròng. Ông cho rằng con số này gồm biến động từ giá cổ phiếu mà Berkshire không bán, vì thế "không hữu ích" để đánh giá tình hình doanh nghiệp.

Berkshire hiện sở hữu gần 200 công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng, năng lượng, hóa chất, công nghiệp. Các thương hiệu tiêu dùng quen thuộc là Dairy Queen, Fruit of the Loom và See’s Candies. Từ khi chi 32,1 tỷ USD mua Precision Castparts năm 2016, tập đoàn này chưa thực hiện thương vụ M&A nào có quy mô lớn.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)