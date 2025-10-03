Công ty của Warren Buffett sắp có thương vụ lớn nhất 3 năm

Việc mua hãng hóa chất OxyChem với 9,7 tỷ USD sẽ là thương vụ M&A lớn nhất với Berkshire Hathaway kể từ năm 2022.

Berkshire Hathaway - công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett vừa thông báo kế hoạch mua hãng hóa chất OxyChem. Họ sẽ trả 9,7 tỷ USD tiền mặt để sở hữu OxyChem. Đây là thương vụ lớn nhất của Buffett từ sau giao dịch trị giá 11,6 tỷ USD với hãng bảo hiểm Alleghany năm 2022.

OxyChem là mảng hóa chất của công ty dầu khí Occidental - nơi Berkshire sở hữu hơn 28,2% vốn. Công ty của tỷ phú Warren Buffett bắt đầu rót tiền vào hãng dầu khí này từ năm 2022.

Khoảng 6,5 tỷ USD trong thương vụ sẽ được OxyChem dùng để trả bớt nợ cho Occidental. Khối nợ của công ty này hiện trên 20 tỷ USD.

Một cơ sở của OxyChem tại Convent, Louisiana (Mỹ). Ảnh: Reuters

Thương vụ dự kiến hoàn tất quý IV năm nay, cho thấy Occidental muốn tái tập trung vào mảng dầu khí cốt lõi, vốn đóng góp 75% lợi nhuận của hãng năm ngoái.

Theo website, OxyChem sản xuất nhiều loại hóa chất dùng trong túi truyền dịch, bể bơi và xút (caustic soda) - loại "có vai trò chủ chốt trong sản xuất bột giấy, nhôm và tái chế pin". "Dưới sự quản lý của Occidental, OxyChem đã trở thành một doanh nghiệp vận hành an toàn, hiệu quả, với đội ngũ nhân viên hàng đầu. Chúng tôi tin tưởng doanh nghiệp và các nhân viên tiếp tục phát triển mạnh khi thuộc về Berkshire Hathaway", CEO Occidental Vicki Hollub cho biết trong một thông cáo.

Sau thông tin về thương vụ M&A, cổ phiếu Occidental giảm hơn 7% chốt phiên 2/10. Trong khi đó, cổ phiếu Berkshire gần như đứng yên, chỉ hạ 0,17%.

Theo báo cáo tài chính quý II, Berkshire Hathaway nắm 344 tỷ USD tiền mặt. Đây là con số cao thứ nhì trong lịch sử công ty này, chỉ sau quý I (348 tỷ USD). Vài năm qua, khối tiền mặt của Berkshire liên tiếp lập kỷ lục, phần nào phản ánh khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp của Warren Buffett.

Trong báo cáo tài chính quý đầu năm, tập đoàn này giải thích thuế nhập khẩu cùng các yếu tố địa chính trị tạo ra "bất ổn lớn". Bên cạnh đó, họ cũng chưa thể dự đoán chính xác mức độ ảnh hưởng từ các loại thuế này.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)