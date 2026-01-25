Tien lần đầu vào tứ kết Grand Slam

AustraliaHạt giống số 25 gốc Việt Learner Tien thắng đậm cựu á quân Daniil Medvedev 6-4, 6-0, 6-3 để lần đầu vào tứ kết Australia Mở rộng chiều 25/1.

Tien từng gây sốc ở giải năm ngoái khi đánh bại Medvedev tại vòng hai, sau trận khổ chiến dài năm set. Nhưng ở lần tái đấu này, tài năng Mỹ gốc Việt áp đảo hoàn toàn và giành vé đi tiếp chỉ sau 1 giờ 40 phút thi đấu.

Ở tuổi 20, Tien là tay vợt trẻ nhất vào tứ kết đơn nam Australia Mở rộng kể từ Nick Kyrgios năm 2015. Anh đang có phong độ đỉnh cao, kéo dài từ chức vô địch Next Gen ATP Finals cuối mùa trước. Khi tới Melbourne Park năm ngoái, Tien chỉ đứng 121 ATP, và giờ anh sẽ leo vào top 20 khi giải năm nay khép lại.

Chiến thắng của Tien không phải bất ngờ lớn, bởi sự sa sút của Medvedev đã kéo dài hai năm qua. Nhưng cách tay vợt gốc Việt áp đảo đàn anh giàu kinh nghiệm khiến nhiều người ngạc nhiên. Tien không ngại chơi bóng bền với Medvedev và vượt trội ở khả năng điều bóng dứt điểm. Điểm quyết định chiến thắng set đầu của anh đến từ một pha dứt điểm dọc dây hiểm hóc. Tien có 33 điểm winner cả trận, chỉ mắc 16 lỗi sau 25 game - con số mà người xem thường thấy ở Medvedev thời đỉnh cao.

Tien trả giao bóng trong trận gặp Medvedev, trên sân Margaret Court, Melbourne, Australia hôm 25/1. Ảnh: Reuters

Bên kia lưới, Medvedev tiếp tục gặp khó với lối chơi bóng bền ở đầu trận. Ngay cả khi dồn lên tấn công ở set cuối, anh cũng mắc hàng loạt lỗi dứt điểm khi bắt lưới hoặc tiến vào trong sân. Tay vợt Nga chỉ có 15 điểm winner, và mắc số lỗi tự đánh hỏng nhiều gấp đôi. Giao bóng vốn được xem là vũ khí của Medvedev cũng không hiệu quả trận này, khi bóng hai thường bị Tien phán đoán và phản công. Trong hai set cuối, Medvedev thua bảy trong chín game giao và chỉ một lần thắng game khi đứng trả bóng.

Medvedev xuống phong độ nghiêm trọng ở Grand Slam năm ngoái khi không đi quá được vòng hai. Mùa này, anh cải thiện phần nào thành tích với việc có mặt ở vòng bốn Australia Mở rộng, sau khi khởi đầu năm bằng danh hiệu ATP thứ 22 ở Brisbane. Nhưng hành trình ba trận đầu tại Melbourne của Medvedev để lại nhiều lo lắng khi anh liên tục phải chơi các trận dai dẳng bốn hoặc năm set, gặp khó trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Quentin Halys và Fabian Marozsan.

Medevedev đi xuống cũng là lúc Tien đi lên trong sự nghiệp. Tài năng 20 tuổi chơi tốt ở mùa trước khi có những chiến thắng ấn tượng trước top 10 thế giới. Trước khi vô địch Next Gen ATP Finals, Tien có cúp ATP đầu tay ở Metz hồi tháng 11. Giờ đây, anh đã có thành tích Grand Slam tốt nhất sự nghiệp và còn có thể đi xa hơn nếu vượt qua Alexander Zverev trận tới.

Tien đang hòa Zverev 1-1 về đối đầu. Anh thắng đối thủ số ba thế giới ở giải Acapulco năm ngoái trên mặt sân cứng, rồi thua ở vòng hai Roland Garros trên mặt sân đất nện. Zverev hiện không ở phong độ quá cao, khi chật vật tương tự Medvedev trong ba trận đầu Australia Mở rộng. Dù vậy, đây vẫn là major sở trường của tay vợt Đức với việc vào bán kết 2024 và chung kết năm ngoái.

Vy Anh