Tiền Iran trượt giá chưa từng có so với đồng USD

Đồng rial của Iran giảm xuống mức thấp chưa từng có, 1,5 triệu rial đổi 1 USD, khi nước này đối mặt sức ép ngày càng lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các cửa hàng mua bán ngoại tệ tại Tehran ngày 27/1 niêm yết tỷ giá 1.500.000 rial đổi một USD, mức thấp chưa từng có từ trước tới nay, đồng nghĩa đồng nội tệ Iran đã mất giá khoảng 25% trong chưa đầy hai tháng. Hồi giữa tháng 12/2025, tỷ giá tại các cửa hàng này là 1,12 triệu rial đổi 1 USD.

Khi bình luận về mức trượt giá này, tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho rằng "thị trường ngoại hối đang vận hành theo quy luật tự nhiên".

Các nhà giao dịch trong khu vực cho hay việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ được điều tới Trung Đông tuần này đã kích hoạt làn sóng "mua sắm hoảng loạn" ngoại tệ, khi người dân Iran tìm cách bảo vệ tiền tiết kiệm của họ trước nguy cơ leo thang quân sự với Mỹ.

Một người làm nghề đổi tiền ở Tehran cầm trên tay tờ 1 USD và số tiền rial tương ứng theo tỷ giá ngày 25/1. Ảnh: Reuters

Đợt trượt giá mới nhất này diễn ra sau các cuộc biểu tình làm rung chuyển Iran từ cuối tháng 12 năm ngoái, mở đầu bằng việc giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người từ ngày 8/1. Tình hình bạo lực gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của nhà nước và tư nhân, nhiều cửa hàng, cơ quan chính quyền và cơ sở dịch vụ công bị hư hại.

Giới chức Iran ngày 21/1 cho biết tổng cộng 3.117 người đã chết trong làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân. Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi cùng ngày tuyên bố "cuộc nổi loạn đã kết thúc", đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh những người đứng sau biểu tình.

Giới chức Iran cáo buộc các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel trực tiếp tham gia, cung cấp tài chính, huấn luyện và hỗ trợ truyền thông cho những kẻ bạo loạn và khủng bố vũ trang trà trộn vào các cuộc biểu tình.

Mỹ và Israel không bình luận về cáo buộc này. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 tuyên bố " một hạm đội đẹp đẽ nữa" đang trên đường đến gần Iran và bày tỏ hy vọng nước này đạt được thỏa thuận với Washington. Ông Trump chưa nêu rõ thỏa thuận muốn đạt được với Iran là gì.

Hồng Hạnh (Theo Al Jazeera, MEO)