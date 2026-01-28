Ông Trump: Một hạm đội đẹp đẽ nữa đang đến gần Iran

Tổng thống Trump nói Mỹ đang triển khai thêm một hạm đội tới gần Iran, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hiện diện ở Trung Đông.

"Có một hạm đội đẹp đẽ nữa đang hướng về phía Iran, hãy cùng chờ xem. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được thỏa thuận, điều mà họ lẽ ra nên làm ngay từ đầu", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 tuyên bố tại một sự kiện ở Clive, bang Iowa.

Ông cho biết Mỹ đã "phá hủy" năng lực hạt nhân của Iran sau các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân nước này hồi tháng 6/2025.

"Mọi người đã chờ đợi 22 năm để làm điều đó và chúng tôi cuối cùng đã đúng. Họ khi đó chỉ còn một tháng nữa là đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Chúng tôi phải làm điều này", Tổng thống Trump nói.

Giới chuyên gia quân sự hiện vẫn còn tranh cãi về mức độ thiệt hại mà cuộc tập kích do Mỹ tiến hành gây ra với năng lực làm giàu uranium của Iran. Các quan chức ở Tehran cũng nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình và không bị "xóa sổ hoàn toàn" như tuyên bố của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Clive, Iowa hôm 27/1. Ảnh: AP

Phát biểu được ông Trump đưa ra một ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực. Một quan chức hải quân Mỹ giấu tên cho biết tàu sân bay Abraham Lincoln đang hiện diện tại Ấn Độ Dương.

Không rõ "một hạm đội đẹp đẽ nữa" mà ông Trump đề cập là nhóm tàu chiến nào.

Tehran ngày 27/1 cảnh báo sẽ coi các nước láng giềng là "thù địch" nếu lãnh thổ của họ được sử dụng để phát động tấn công vào Iran.

"Các nước láng giềng là bạn với chúng tôi, song nếu mặt đất, bầu trời và vùng biển của họ được dùng để chống lại Iran, những quốc gia này sẽ bị coi là kẻ thù", Mohammad Akbarzadeh, quan chức chính trị thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo.

Iran cùng ngày phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) để thông báo về đợt diễn tập quân sự ngày 27-29/1 tại khu vực có bán kính khoảng 9 km gần Eo biển Hormuz, trong đó có hoạt động bắn đạn thật. Tehran cho biết không phận tại khu vực trên, tính từ mặt đất đến độ cao 7.600 m, được xếp vào diện hạn chế và nguy hiểm trong thời gian diễn tập.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định vương quốc này "sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng trong bất kỳ hành động quân sự nào" chống lại Iran.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ. Đồ họa: IEJ Media

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai thêm khí tài đến Trung Đông. Ít nhất 12 tiêm kích F-15E đã được điều đến căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, loạt máy bay vận tải và tiếp dầu cũng được triển khai trên khắp khu vực.

Tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ còn điều thêm tổ hợp phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Trung Đông, nhằm tăng cường khả năng đánh chặn trong kịch bản bị Iran tấn công.

Phạm Giang (Theo Reuters, TRT World, Al Jazeera)