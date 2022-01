Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp, có pháp lý minh bạch tại thành phố biển khan hiếm, chủ đầu tư Hưng Thịnh Land ra mắt dự án New Galaxy Nha Trang với tổng quy mô 1,9 ha, gồm 5 block chung cư cao 20-23 tầng. Với sự chăm chút kỹ lưỡng, tối ưu các tiện ích nội khu và chú trọng các mảng xanh, New Galaxy Nha Trang được kỳ vọng trở thành tâm điểm an cư và đầu tư tại thị trường Nha Trang trong thời gian tới.