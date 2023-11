Tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục mới

Cuối tháng 9, tiền gửi của người dân tại ngân hàng tiếp tục đạt kỷ lục mới gần 6,45 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với hồi đầu năm.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 9, người dân "gửi ròng" thêm vào hệ thống hơn 15.900 tỷ đồng. Mức tăng theo tháng này cao hơn so với cùng kỳ 3 năm trước, nhưng thấp hơn trước dịch Covid-19.

Còn so với thời điểm đầu năm, tiền gửi của cá nhân tăng 9,95%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2018.

Tiền gửi của dân cư chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng từ tháng 10 năm ngoái, sau cuộc đua nâng lãi suất lên cao của các nhà băng. Cuộc chạy đua giai đoạn này đẩy lãi suất huy động nhích dần từng ngày, có thời điểm vượt 10% một năm. Các khoản tiền gửi lãi suất cao, thường có kỳ hạn một năm trở lên, theo đó sẽ dần đáo hạn từ tháng 10 năm nay đến đầu năm 2024.

Trong khi đó, lãi suất huy động với các khoản tiền gửi mới hiện xuống thấp kỷ lục, về dưới 6% một năm. Tuy nhiên, dòng tiền của người dân theo đánh giá của các lãnh đạo nhà băng và chuyên gia, sẽ chưa dịch chuyển ồ ạt sang các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán... sau loạt biến động vừa qua.

Với khối tổ chức gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế..., nhóm này có 6,23 triệu tỷ đồng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng tính đến hết tháng 9, tăng 4,65% so với hồi đầu năm.

Tính chung, tiền gửi của dân cư và khối tổ chức chảy vào hệ thống ngân hàng đến hết quý III đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm. Tổng phương tiện thanh toán (gồm cả các khoản giấy tờ có giá) do các nhà băng nắm giữ đến hết tháng 9 đạt hơn 15 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5,6% so với đầu năm.

Quỳnh Trang