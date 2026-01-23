Tien gặp lại Medvedev ở Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt gốc Việt Learner Tien đánh bại Nuno Borges 7-6(9), 6-4, 6-2 để giành vé vào vòng bốn Australia Mở rộng, nơi đối thủ chờ anh là Daniil Medvedev.

Tien trải qua trận đấu vất vả nhưng thể hiện được bản lĩnh ở những điểm quan trọng, đặc biệt là loạt tie-break set đầu. Anh cứu hai set-point ở loạt đấu cân não dai dẳng này. Sau đó dù bỏ lỡ set-point khi có lợi giao, nhưng tay vợt gốc Việt vẫn bứt lên ở hai điểm cuối để thắng loạt đấu 11-9.

Chiến thắng ở set mở màn giúp Tien chơi thoải mái và hưng phấn trong phần còn lại của trận đấu. Anh chỉ thua thêm một game giao bóng trong hai set còn lại, luôn tạo ra cách biệt lớn ngay từ nửa đầu mỗi set để thắng tiếp 6-4, 6-2. Trận đấu khép lại với việc nhà vô địch Next Gen ATP Finals 2025 có được 32 điểm winner.

Tien mừng chiến thắng trước Borges, ở vòng ba Australia Mở rộng, trên sân KIA Arena, Melbourne, Australia hôm 23/1. Ảnh: Reuters

Năm thứ hai liên tiếp Tien lọt vào vòng bốn Australia Mở rộng và sẽ gặp lại đàn anh Daniil Medvedev. Một năm trước, chính Tien gây sốc khi loại Medvedev sau trận đấu dài năm set ở vòng hai. Đó là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp của Tien khi đó, bởi Medvedev là á quân. Năm nay, tay vợt Nga tiếp tục chơi chật vật khi phải thi đấu chín set trong hai trận gần nhất.

Ở vòng ba, Medvedev suýt bị Fabian Marozsan loại khi thua trước hai set và chỉ thắng set ba ở những game cuối với tỷ số sít sao, trước khi ngược dòng với tỷ số 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Việc bị vắt sức ở những trận Grand Slam không còn xa lạ với Medvedev. Điều đó khiến anh liên tiếp trải qua các giải đấu thất vọng. Tay vợt 29 tuổi không vào nổi vòng ba của bất kỳ Grand Slam nào mùa trước. Lần gần nhất Medvedev chơi chung kết major là chính tại Australia Mở rộng 2024.

"Tôi sẽ tập trung tối đa cho trận tiếp theo", Tien chia sẻ sau khi thắng vòng ba hôm 23/1. "Tôi không thích nghĩ xa, bởi điều gì cũng có thể xảy ra ở trận tiếp theo. Mục tiêu của tôi đơn giản là từng trận, từng tuần".

Tien gần đây được HLV huyền thoại Patrick Mouratoglou ca ngợi là người có thể chen vào cuộc đua của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Theo chuyên gia Pháp, Tien có chút bất lợi với chiều cao 1,8m nhưng đủ nhanh, mạnh và dẻo dai để theo kịp những đường bóng khó. Anh cũng sở hữu cú giao bóng xoáy theo kiểu Rafael Nadal, thứ có thể giúp khắc phục phần nào chiều cao hạn chế.

"Tôi nghĩ cậu ấy là người tiến bộ bậc nhất ATP Tour năm ngoái", Mouratoglou nói trong cuộc phỏng vấn trực tuyến tuần này. "Có khoảng cách lớn giữa cậu ấy và Sinner hiện tại, nhưng với những người trẻ, khoảng cách có thể được thu hẹp rất nhanh. Tien có kỹ năng và bộ chân đủ tốt. Điều cậu ấy cần là củng cố thêm thể lực và nâng cấp cú giao bóng".

Vy Anh