Tien dừng bước ở tứ kết Australia Mở rộng 2026

AustraliaKhông thể thắng game giao bóng nào của hạt giống số ba Alexander Zverev, tay vợt Mỹ gốc Việt Learner Tien thua 3-6, 7-6(5), 1-6, 6-7(3) ở tứ kết Grand Slam đầu năm.

Thắng 14 trong 16 trận gần nhất, Tien tự tin bước vào trận tứ kết với Zverev, đối thủ anh từng đánh bại ở giải sân cứng tại Acapulco năm ngoái. Nhưng trong ngày Zverev đạt phong độ giao bóng quá tốt, Tien bất lực trong việc thắng game đỡ bóng. Zverev có 24 cú ace, giao bóng một vào sân 72% và cứu cả ba break-point trong trận bằng những tình huống khiến đối thủ không thể trả giao.

Mái che sân Rod Laver Arena được đóng lại do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, mang đến lợi thế cho Zverev. Trong ba break-point anh cứu được, có một điểm đồng thời là set-point ở tỷ số 5-6 trong set 4. Cú giao bóng tốt cũng giúp Zverev áp đảo các loạt đánh từ dưới 5 lần chạm vợt, thắng 106 pha bóng như vậy so với 68 của Tien.

Zverev (phải) động viên Tien sau trận tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 27/1. Ảnh: Reuters

Sau khi thắng dễ Daniil Medvedev ở vòng bốn, Tien khiến Zverev phải toát mồ hôi khi ghi liền bốn điểm để thắng loạt tie-break set hai sau khi bị dẫn 3-5. Tuy nhiên, những cú giao bóng xuất sắc tiếp tục giúp tay vợt người Đức lấy lại thế trận và băng băng đi tiếp ở set ba với chiến thắng 6-1.

Tien thi đấu kiên nhẫn và đạt hiệu quả tốt hơn trong các loạt đánh dài, gây sát thương bằng sự chính xác hơn là sức mạnh, đồng thời tận dụng tốt chiều ngang sân để mở góc. Nhưng những điểm số miễn phí (free-point) vẫn liên tục đến từ các game giao bóng của Zverev, tạo điều kiện để tay vợt người Đức thoải mái tung ra các cú đánh và liên tục kéo đối thủ vào những pha rally khi trả giao.

Zverev khép lại mùa giải 2025 ở vị trí số 3 trên bảng thứ bậc ATP, nhưng vẫn gọi đó là một năm không thành công khi anh chỉ giành được đúng một danh hiệu, ở Munich. Trong hai tuần thi đấu này, tay vợt 28 tuổi đang chơi thứ tennis ở đẳng cấp cao hơn nhiều mùa trước, đặc biệt là ở hai chiến thắng gần nhất trước Francisco Cerundolo và Learner Tien, những người đang đạt phong độ cao và đều từng có ít nhất một lần hạ Zverev năm ngoái.

Lọt vào bán kết Grand Slam lần thứ 10 trong sự nghiệp, Zverev sẽ chờ đợi người thắng trong trận tứ kết muộn nhất ngày giữa Carlos Alcaraz và niềm hy vọng chủ nhà Alex de Minaur.

Thất bại không thể làm mờ đi một mùa Australia Mở rộng thành công nữa của Tien, sau khi anh vào đến vòng bốn năm ngoái. Hạt giống số 25 trở thành tay vợt trẻ nhất vào tứ kết Australia Mở rộng kể từ Nick Kyrgios năm 2015, người Mỹ trẻ nhất vào tứ kết Grand Slam đầu tiên kể từ Andy Roddick tại Mỹ Mở rộng 2001, và là tay vợt Mỹ thứ 4 sinh sau năm 2000 lọt vào tứ kết Grand Slam trước tuổi 21.

Vy Anh