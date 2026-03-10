Tiến độ bảy cầu mới bắc qua sông Hồng

Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, thuộc dự án vành đai 4, đang được tích cực thi công. Cầu rộng 24,5 m với 4 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe máy, xe thô sơ, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng.
Cách đó khoảng 4 km, dự án cầu Ngọc Hồi dài 7,5 km nối Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là cầu dây văng, quy mô 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp.
Cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa cầu Vĩnh Tuy và Chương Dương, kết nối Hoàn Kiếm và Long Biên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trụ cầu ở lòng sông.
Cầu được thiết kế vòm thép, tạo hình biểu tượng "vô cực". Cầu chính dài 870 m, bề rộng 43 m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ.
Sau hơn 8 tháng thi công, dự án cầu Tứ Liên kết nối phường Tây Hồ với xã Đông Anh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Cách đó hơn 20 km, cầu Thượng Cát kết nối Bắc Từ Liêm và Đông Anh, thuộc dự án vành đai 3,5 cũng đang được thi công. Nhà thầu đang tập trung khoan cọc nhồi trụ chính và cọc khoan nhồi cầu dẫn. Cầu Thượng Cát hơn 5,2 km, thiết kế dây văng, quy mô 8 làn xe.
Một khối lượng máy móc lớn cũng được tập trung để xây dựng cầu Hồng Hà thuộc vành đai 4 vùng Thủ đô, nối huyện Đan Phượng và Mê Linh cũ, nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dài khoảng 6 km, quy mô 4 làn xe cơ giới.
Hôm 5/3, tại hội nghị giao ban về công tác đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát còn nhiều vướng mắc đang gây ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Tại dự án cầu Vân Phúc, kết nối quốc lộ 32, xã Phúc Thọ và tỉnh Phú Thọ, đang thi công các hạng mục mố nhô, cầu tạm, đúc dầm, cọc khoan nhồi.
Máy móc và công nhân san gạt phần đường dẫn lên cầu. Theo thiết kế, cầu Vân Phúc dài gần 3 km, rộng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.
Bảy cây cầu mới bắc qua sông Hồng. Đồ họa: Đỗ Nam
