Tiến độ bảy cầu mới bắc qua sông Hồng

Phía phường Long Biên, hoạt động san gạt đã hoàn tất, những trụ cầu đầu tiên dần thành hình. Đoạn cầu dẫn dài khoảng 1,2 km đến gần đường Nguyễn Sơn đang được triển khai. Tuy nhiên, phía phường Hồng Hà chưa thể thi công do đang vướng mặt bằng.

Một số trụ cầu trên sông đã hoàn tất vòng vây cọc ván thép và xói hút, đổ bêtông bịt đáy. Đơn vị thi công cầu cho biết đã huy động 22 cần cẩu, 5 giàn khoan, 10 sà lan, tổ chức thi công hai ca liên tục, phấn đấu hoàn thành chỉ trong 18 tháng.