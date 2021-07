Tiến độ 15 ngày giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Hà Nội11 triệu lao động được thụ hưởng từ nhóm chính sách hỗ trợ bảo hiểm; hơn 52.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng đã được nhận hỗ trợ.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 25/7, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sau 15 ngày triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, tính đến 24/7, nhóm chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp đã hoàn thành rà soát, hỗ trợ cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động với kinh phí 4.300 tỷ đồng. 11 triệu người lao động được thụ hưởng. Hiện chính sách thứ nhất này đã kết thúc.

Các đơn vị chức năng đã hỗ trợ kịp thời tiền ăn cho tất cả người điều trị F0 và cách ly F1. Hơn 52.000 người bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương tại gần 6.000 doanh nghiệp đã được hưởng chính sách. 5.500 hộ sản xuất kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tái cấp vốn.

Qua một tuần triển khai, 62 người sử dụng lao động đăng ký và giải ngân 50,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 13.500 lao động, gấp 10 lần gói 62.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Giang Huy

Về việc triển khai Nghị quyết 135 Quốc hội khóa XIV, hỗ trợ Tổng công ty Hàng không, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội cho hay, các ngân hàng đã ký với Tổng công ty Hàng không 4.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã tái cấp vốn 2.000 tỷ đồng, giải ngân được 600 tỷ đồng theo yêu cầu. Tuần sau, ngân hàng sẽ giải ngân phần còn lại.

Theo ông Dung, những người không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) - nhóm bị ảnh hưởng sớm nhất, sâu nhất, nhưng cũng khó triển khai nhất, các cấp có thẩm quyền đã phân quyền cho địa phương xem xét, quyết định. Đến nay, chính sách này được triển khai nhanh, có hiệu quả, nhất là các địa phương phải giãn cách xã hội.

Tất cả lực lượng lao động bán vé số dạo từ Đà Nẵng đến Cà Mau với hàng trăm nghìn người đã và đang được nhận hỗ trợ. TP HCM và nhiều địa phương đã ban hành và thường xuyên cập nhật, bổ sung lao động tự do để được hưởng chính sách. TP HCM trong điều kiện giãn cách, 15 ngày qua trực tiếp hỗ trợ cho khoảng 284.500 người lao động tự do, với 426 tỷ đồng.

Người đứng đầu ngành lao động cho biết, từng trường hợp được hỗ trợ đều cập nhật trên Cổng thông tin dịch vụ quốc gia, cũng như giám sát của các cơ quan theo phân công của Chính phủ.

"Các chính sách ban hành thời gian qua, nhất là Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đang được triển khai đúng hướng, thiết thực, đúng đối tượng, dễ triển khai, người thụ hưởng đang dễ dàng tiếp cận chính sách hơn", Bộ trưởng Dung khẳng định.

Theo Bộ trưởng, đánh giá sợ bộ cho thấy hồ sơ, thủ tục để thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng khá thông thoáng, thời gian rút ngắn, giảm 2/3 thủ tục và rút ngắn 2/3 thời gian so với gói 62.000 tỷ đồng trước đó. Có những chính sách không cần yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động cung cấp hồ sơ,mà dựa trên cơ sở dữ liệu đã có.

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu tổng kết toàn diện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để điều chỉnh, bổ sung các chính sách mới cho kịp thời.

"Phương châm của Chính phủ là càng khó khăn, càng phải quan tâm an sinh phúc lợi, chính sách xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần", ông Dung nói.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện và triển khai các chính sách giảm nghèo đa chiều bao trùm và bền vững sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết và các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh con người.

Theo báo cáo, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng triển khai gấp trong năm 2020 tuy chưa được như mong muốn, nhưng cũng đã hỗ trợ xấp xỉ 39.000 tỷ đồng cho 14,4 triệu người thụ hưởng. Trong đó, riêng ngân sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp 13.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 2,52%. Khu vực dịch vụ ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Một số ngành đã suy giảm năm 2020, nay tiếp tục suy giảm sâu hơn. Khu vực lữ hành giảm sâu 54,8%; doanh nghiệp dịch vụ, lưu trú giảm tiếp 2,7%, khu vực vận tải giảm 0,7%. 70.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 đưa ra gói an sinh 26.000 tỷ đồng với 12 chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do đại dịch. Một tuần sau, Quyết định 23 được ban hành, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp nhận gói hỗ trợ.

Hoàng Thùy