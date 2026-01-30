Tiền đạo Xuân Son: 'Tôi phải cải thiện cả khâu phòng ngự'

Ninh BìnhHài lòng với cú đúp bàn thắng giúp Nam Định vào bán kết Cup Đông Nam Á, nhưng tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho rằng anh còn nhiều điểm có thể làm tốt hơn.

Xuân Son mới trở lại sân cỏ hồi cuối tháng 11/2025, sau 11 tháng điều trị chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Trong màu áo tuyển Việt Nam, anh ghi một bàn vào lưới Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Còn ở CLB Nam Định, Son lập cú đúp vào lưới Bangkok United (Thái Lan) và Lion City (Singapore), xen giữa là hat-trick trước Shan United (Myanmar) tại Cup các CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Xuân Son đi bóng trong trận Nam Định thắng Lion City 3-0 ở lượt 4 bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 29/1, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: Lâm Đương

Kết quả 3-0 trước Lion City tối qua giúp Nam Định duy trì mạch toàn thắng (bốn trận), đứng đầu bảng B và giành vé vào bán kết. "Tôi vui và hạnh phúc với chiến thắng này", Son chia sẻ sau trận đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). "Tôi đã luyện tập chăm chỉ mỗi ngày. Các đồng đội và HLV Mauro Jeronimo cũng hỗ trợ rất nhiều. Họ cũng luôn cố gắng chuyền bóng, tạo cho tôi nhiều cơ hội ghi bàn".

Sinh trưởng ở Brazil, nhưng sau 5 năm liên tiếp thi đấu ở V-League, Rafaelson được nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024 và mang tên Nguyễn Xuân Son. Anh sau đó trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Hiện, anh là lựa chọn số một trên hàng công tuyển Việt Nam cũng như CLB Nam Định. "Tôi hoàn toàn tự tin với khả năng ghi bàn của mình", tiền đạo sinh năm 1997 nói. "Thậm chí, tôi cũng biết những điểm mà mình có thể làm tốt hơn nữa, trong đó có cả khả năng phòng ngự".

Xuân Son mừng bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Nam Định, trong trận đấu Lion City ở lượt 4 bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 29/1, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Ảnh: Lâm Đương

Sau khi bị loại khỏi Cup C2 châu Á, Nam Định chỉ còn ba mục tiêu ở V-League, Cup Quốc gia và Cup các CLB Đông Nam Á. Theo Son, mục tiêu của đội bóng luôn là vị trí cao nhất, mà trước mắt chính là chức vô địch giải khu vực. "Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, một tập thể mạnh. Chúng tôi cần chơi hết khả năng và tuân thủ đấu pháp của HLV. Thành thật mà nói, tôi rất muốn vô địch và chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó", anh nhấn mạnh.

HLV Mauro Jeronimo cũng chung tầm nhìn với Son, và dành cho học trò nhiều lời ngợi khen. "Đây chưa phải là phiên bản tốt nhất của Son", ông nói. "Cậu ấy vẫn chưa đạt 100% thể trạng. Các bạn hãy tưởng tượng, đến lúc Son có thể trạng hoàn hảo nhất, cậu ấy sẽ còn làm được những gì nữa".

Ngoài tài săn bàn, HLV người Bồ Đào Nha còn đánh giá cao Son ở tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đeo bám và phòng ngự từ xa. "Son rất nỗ lực ngay cả ở các tình huống không có bóng. Cậu ấy chịu khó pressing và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Các bạn thấy đó, bàn thắng thứ hai của Nam Định đến từ một tình huống như vậy", ông nói.

Sau bốn lượt bảng B, Nam Định tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số +9), còn Johor Darul Tazim xếp thứ hai với 10 điểm (+9), cả hai đều vào bán kết.

Lượt cuối ngày 5/2, Nam Định chỉ cần hòa Johor Darul Tazim là giành đầu bảng.

Đức Đồng