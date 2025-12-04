Nguyễn Xuân Son lập hat-trick ở Cup CLB Đông Nam Á

* Ghi bàn: Xuân Son 45’+2 51’ 87’
Sân Thuwunna chứng kiến Nam Định chơi không quá vượt trội, nhưng vẫn có chiến thắng đậm nhờ sai lầm của Shan United cùng khả năng săn bàn nhạy bén của Nguyễn Xuân Son.
Đội hình xuất phát
Shan United: Pyae Phyo Thu, Yuki Aizu, Mauricio, Ye Min Thu, Zwe Htet Min, Matheus Souza, Mark Sekyi, Myat Kaung Khant, Khun Kyaw Zin Hein, Myo Ko Tun, Jordan Hamilton
Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lucas Alves, Walber, Kevin Pham Ba, Nguyễn Văn Vĩ, Caio Cesar, Lý Công Hoàng Anh, Percy Tau, Romulo, Nguyễn Xuân Son.
Hiếu Lương