Nguyễn Xuân Son lập hat-trick ở Cup CLB Đông Nam Á

MyanmarTiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son lập công lớn giúp Nam Định thắng Shan United 3-0 ở lượt ba bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 4/12.

* Ghi bàn: Xuân Son 45’+2 51’ 87’

Tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son (áo xanh) ghi ba bàn trong trận thắng Shan United 3-0 ở lượt ba bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Thuwunna ở Yangon, Myanmar ngày 4/12/2025. Ảnh: Quang Đương

Sân Thuwunna chứng kiến Nam Định chơi không quá vượt trội, nhưng vẫn có chiến thắng đậm nhờ sai lầm của Shan United cùng khả năng săn bàn nhạy bén của Nguyễn Xuân Son.

Đội hình xuất phát

Shan United: Pyae Phyo Thu, Yuki Aizu, Mauricio, Ye Min Thu, Zwe Htet Min, Matheus Souza, Mark Sekyi, Myat Kaung Khant, Khun Kyaw Zin Hein, Myo Ko Tun, Jordan Hamilton

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lucas Alves, Walber, Kevin Pham Ba, Nguyễn Văn Vĩ, Caio Cesar, Lý Công Hoàng Anh, Percy Tau, Romulo, Nguyễn Xuân Son.

Hiếu Lương