Mbappe giúp Real bỏ xa Barca

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp, giúp Real Madrid thắng Valencia ở vòng 11 La Liga hôm 2/11.

Mbappe được tôn vinh trước trận đấu sau khi giành Chiếc giày vàng châu Âu cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của La Liga, và chính anh là người mở tỷ số. Phút 18, Valencia bị thổi phạt đền do Cesar Tarrega để bóng chạm tay trong cấm địa. Tiền đạo Pháp trở thành người thứ hai trong lịch sử Real ghi bàn ở ít nhất 8 trận liên tiếp tại La Liga, sau Cristiano Ronaldo.

Mbappe mừng bàn mở tỷ số trước Valencia, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Mbappe đã lập công ở 15 trong 16 trận La Liga gần nhất. Phong độ "hủy diệt" được anh tiếp nối bằng cú đúp ở trận gặp Valencia. Anh ghi bàn thứ hai ở phút 32, khi Arda Guler tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái. Mbappe dứt điểm bóng sống bằng chân trái ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2–0 cho Real.

