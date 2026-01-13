Tiền đạo nhập tịch Malaysia tính giải nghệ ở tuổi 30

Tiền đạo nhập tịch Rodrigo Holgado được cho nghiêm túc cân nhắc khả năng giải nghệ, sau án treo giò 12 tháng của FIFA vì làm giả hồ sơ thi đấu.

Theo truyền thông Colombia, Holgado chưa chơi trận chính thức nào kể từ khi nhận án kỷ luật của FIFA tháng 9/2025. Anh vẫn thuộc biên chế CLB America de Cali tại giải vô địch Colombia.

Rodrigo Holgado (số 19) mừng bàn trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia tối 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Nhà báo bóng đá Colombia, Bombiro Quintero cho biết tương lai nghề nghiệp của Holgado đang đứng trước dấu hỏi lớn. Trên mạng xã hội X, Quintero viết rằng tiền đạo này đang nghiêm túc xem xét việc treo giày. Holgado vẫn còn hợp đồng với America de Cali, nhưng không được trả lương trong thời gian bị treo giò.

Holgado ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025. Anh thậm chí chơi hay bậc nhất trận đấu, ghi một trong 4 bàn của chủ nhà.

LĐBĐ Malaysia (FAM) đẩy mạnh chính sách nhập tịch nhằm tăng cường sức cạnh tranh cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Holgado là một trong bảy cầu thủ bị xử phạt vì vi phạm Điều 22 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, liên quan đến việc cung cấp và sử dụng hồ sơ không hợp lệ.

Ngoài Holgado, 6 cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng chịu án phạt tương tự. Mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (2.500 USD) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (437.000 USD). Đồng thời, FIFA hủy kết quả của ba trận giao hữu quốc tế có sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, và ghi nhận đều là các thất bại 0-3 của Malaysia. Ba trận đấu bị hủy kết quả gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde ngày 29/5, chiến thắng 2-1 trước Singapore ngày 4/9 và thắng lợi 1-0 trước Palestine ngày 8/9.

Các trận ở vòng loại Asian Cup 2027 thuộc thẩm quyền của LĐBĐ châu Á (AFC), và có thể Malaysia cũng sẽ bị xử thua.

FAM đã kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ. Kết quả của vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến cục diện chung của bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, khả năng họ thắng kiện không cao.

Holgado sinh ngày 28/6/1995 tại thành phố La Tablada, Argentina. Theo FAM, anh có ông nội tên là Omar Holgado, sinh tại thành phố George Town, bang Penang, Malaysia. Tuy nhiên, bằng chứng của FIFA cho thấy ông Omar sinh ra ở Buenos Aires, Argentina.

Hoàng An (theo NST)